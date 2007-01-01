В Спас-Деменске открылся новый музей
Это первый за пределами Москвы музей, посвящённый подвигам Московского народного ополчения, рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша 9 августа.
На церемонии открытия также присутствовали председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, родственники героев и жители района.
В создании экспозиции принимали участие ученики 9 «Б» класса столичной школы № 56, исследователь Тунгусского метеорита Леонид Кулик, а также дед народного артиста России Игоря Угольникова. В память о подвиге деда и тысячах героев-ополченцев Игорь Станиславович снял художественный фильм «По зову сердца». Более 160 тысяч жителей Москвы, многие из которых имели бронь, добровольно отправились в народное ополчение и вместе с солдатами Красной Армии защищали свою страну.
Часть экспозиции посвящена современным добровольцам — нашим землякам, участвующим в специальной военной операции.