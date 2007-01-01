Афиша Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Спас-Деменске открылся новый музей
Общество

В Спас-Деменске открылся новый музей

Дарья Джуманова
11.08, 11:33
0 304
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Это первый за пределами Москвы музей, посвящённый подвигам Московского народного ополчения, рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша 9 августа.

На церемонии открытия также присутствовали председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, родственники героев и жители района.

В создании экспозиции принимали участие ученики 9 «Б» класса столичной школы № 56, исследователь Тунгусского метеорита Леонид Кулик, а также дед народного артиста России Игоря Угольникова. В память о подвиге деда и тысячах героев-ополченцев Игорь Станиславович снял художественный фильм «По зову сердца». Более 160 тысяч жителей Москвы, многие из которых имели бронь, добровольно отправились в народное ополчение и вместе с солдатами Красной Армии защищали свою страну.

Часть экспозиции посвящена современным добровольцам — нашим землякам, участвующим в специальной военной операции.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImxJL2VFeXVLMFhtaS93MkZtUEtyZVE9PSIsInZhbHVlIjoiY05PelpHMzJrQzh3a2Q5MVdtUjhnYjlqNE9xMVRkZ0tBYXZudEpwakplWlBpZkxLRU1RQWNSeW1KTVlwQWpjSzY4ZTVyMEdkbkNRTjRyREd6eTBEQklzZU5vS2h5MjQ4NlNwcEdNU3Y5bkhXZE44U0txd2MxeXV6YXhiY28xdmdEK0VKZ0VHNTQ0NGZ2RHVseksrRHFLNHFPUkpSSWFmZExiMHY1OU1vbEhHVE56aVYzdWF6WWYxTk95aml6blYyWTlEb1hoZzVoTklJb01pUk5xNVFxWG45ZUF4VmgvbXZja0FhdmJtQWRDMExIMTdMMGsvWDdSQjUzRWJ5bHNKQkZuM0lZWHlQNURNV3VtQTExWnNDWGx1c1FscXI0Q1RyU1lVYS8zTjdNaXkrdHM4Nm56dGNlN0VLWnFOZmxaOW1ZT0t1RHZaTXIyMXpoeTN5Ukc2TS9rblJVR09uZlFiQzhid2RWaWxEZ2JQY3VtQ0NGWUhKS2NDMU9UWm1Tb2c1R01vd2VLWHhscWZlMXBsZmYzOU4wcGlud1plNTNqZis2bTJYMGFkd0t5d2xkek5rNG45OGZOOG93dGVPcnliViIsIm1hYyI6IjI2YTM2YTJhZGE0N2VhYTA3MGUyNmNmNmZiODE5OWU0MmViYTMzZjY4NGE0YWM1NGY5MDllZTdiNTJmZTk2OTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjdvSUNrZ2FUR3dpaW9xQnA3WFdLYWc9PSIsInZhbHVlIjoiYnQvQjBQem5zTml4aGY1NWYyTUtEeXpkeGpVM2VwUWRyS0Q1ME1pRXRkN0E2RHFQemhaSzl5YkkwaTZXL01wdXBIRmJwNDlZT0dkcHhpZUlCOHhnRy96TzlyTTNMdDFHQU85YjlOWmdqOXpIeEtOV3BYR0xocHVQQkVWeFZNTk04RExpRjZOWi9kYVp6NjduQUIrUjAxam1VanFxby9jT3pUU2JLQlRkdGQ0Qm8wQ2VHWEVIcFNjbnduc1JjdGR1bFZ0bE1DRDk0d2RlVFFXeEtiNWRtS1RmY2Uxdm5QK3hSalJ4eWxvZzZqOUM0bzZtUUUrb2RaN3lobGMxbDVHUWhrSGJqSTZIaG1zVzNiczdFb2JXRlBoYUZuSC9nbDdVM0JtYktwZ2N0cE5CeEFHbzVqSEZ3bEZReE5pQzFWK0tZOWFlT256c3RIMkNtcTE3N25MQ2NkQkRPWVFGZW1xZUpSL0JIdjVsN2lVT0hVNW5xcFJYMmc2aGVZZWtHalJpUDIwRkkwamZZS0ZhSTc0RFNqc1Nzd1Z4NXd0WXpOQy9IQkcxcDY4K1VVV3hlNmpCdmpMdkJlZXo3WW5LSTdmR1hJS3F1SXNSVFJYRGlWREVJRUY2WS9GVVE4UG5MNlEzODU4YzZERkQ4T2xScjFwVUp2amR1aG5PaTJGMlNwamJocWp1TE5yd3FvaHp3VFdOSjU2aGVBNjZ1Q0I5V3UwVGQrSDhmUkZTMjN1S2lVM1JhTzVMNlVQaGFSREZoVG1BWXJaMDdSR2p2T0ZrcTJSSGJJTkUvaUdVZTFEZFNCQXo5TjNybWJ3QzA1clNLbFBNaWdSMFBLbUxCM01Uc1lqTyIsIm1hYyI6Ijk0YWU4MTI0NTQ4MWQzNjY0ZmYyN2Q2OGI4MzRmMDNiZDg3OGRmNmRlNGRjYWRiZjg1NDVlNTg3MmJkMDBmNjUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+