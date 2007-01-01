Жители Тарусы погасили налоговые долги после предупреждения приставов
Трое жителей Тарусского района задолжали государству около 100 тысяч рублей по имущественному и транспортному налогам, сообщили 11 августа в региональном управлении ФССП.
Долгое время они игнорировали требования налоговой, но ситуация изменилась.
Сначала приставы вынесли постановления о взыскании долгов, затем арестовали счета должников и предупредили о возможном аресте имущества. Это сработало — все трое оперативно погасили задолженности в полном объёме.