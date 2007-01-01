Афиша Обнинск
Калужанин рассказал о деталях подготовки к Чемпионату «Профессионалы»
Общество

Калужанин рассказал о деталях подготовки к Чемпионату «Профессионалы»

Дарья Джуманова
11.08, 10:23
Студент Калужского многопрофильного техникума Никита Смирный поделился, как готовится к финалу Всероссийского чемпионата «Профессионалы», который пройдет в Калуге с 25 по 30 августа. Об этом сообщил оргкомитет турнира 9 августа.

Ранее Никита уже принимал участие в чемпионате в роли оператора, помогая фиксировать результаты выступлений конкурсантов. Однако теперь ему предстоит выступить в качестве участника, и подготовка оказалась гораздо сложнее. По словам кадета, тренировки были сопоставимы по интенсивности с подготовкой к ЕГЭ. Участники решали задания, аналогичные тем, что встретятся на соревнованиях.

В этом году программа включает больше практических испытаний. Конкурсантам выдавали канцелярские принадлежности, калькуляторы и методические указания.

Чемпионат проводится Министерством просвещения РФ при содействии Правительства России. Федеральным оператором выступает Институт развития профессионального образования, а принимающей стороной – Калужская область.

Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству «Профессионалы» объединяет два направления: Чемпионат «Профессионалы» и Чемпионат высоких технологий. Эти мероприятия реализуются в рамках инициативы «Профессионалитет», которая с 2025 года является частью нацпроекта «Молодёжь и дети».

калужская область
