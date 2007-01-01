Афиша Обнинск
В Калуге обновили знаменитую ракету
Новость дня Общество

В Калуге обновили знаменитую ракету

10 августа Калужский музей истории космонавтики сообщил о завершении работ по обновлению легендарного экспоната — дублёра ракеты-носителя «Восток», на которой Юрий Гагарин совершил первый космический полёт.
Ольга Володина
11.08, 10:09
0 949
Фото: ГМИК им. К.Э. Циолковского
Артефакт, установленный на территории музея, заново покрасили, и теперь он буквально сверкает на солнце.

- Наша красавица-ракета после обновления. Просто взгляд не оторвать! — написали сотрудники музея в соцсетях, сопроводив публикацию видеозаписью обновлённого экспоната.

Ракета была установлена в Калуге 13 июня 1973 года и с тех пор является одним из символов города. За десятилетия её несколько раз реставрировали, а в 2018 году временно укладывали горизонтально во время строительства второй очереди музея.

