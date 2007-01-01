Афиша Обнинск
Калужанин ужаснулся состоянием детской площадки в сквере Карпова
Общество

Калужанин ужаснулся состоянием детской площадки в сквере Карпова

Дарья Джуманова
11.08, 09:58
0 581
В пятницу, 8 августа, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Вчера прогуливались по центру города и зашли на детскую площадку в сквере Карпова, и пришли в уныние, увидев состояние площадки! Состояние ужасное! Мусор не убирается от слова совсем! Забор скоро совсем развалится, дети бегают за забор в туалет (т. е. во двор жилого дома), жителей дома это, видно, устраивает? Да, наверное, и городские власти тоже устраивает такое состояние в центре города, да еще и напротив учебного корпуса КГУ (в котором и иностранцы учатся).

Мы направили запрос в городскую управу. Как только получим ответ, опубликуем его.

