Владислав Шапша провёл жёсткий разговор с подрядчиком Лопатинской школы

До открытия учреждения осталось всего две недели, однако объем невыполненных работ критически высок. Об этом рассказал глава региона в субботу, 9 августа.

Во время разговора с представителями подрядчика Шапша потребовал срочно увеличить число рабочих на объекте, поскольку текущих сил явно недостаточно. Контроль за исполнением этого поручения губернатор возложил на главу Тарусского района Михаила Голубева, обязав его дважды в день отчитываться о количестве задействованных строителей и отработанных ими часах.

- 1 сентября ребята должны сесть за парты. Другого не принимаю», — подчеркнул Владислав Шапша.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что контроль за качеством строительства продолжится и после открытия школы. В случае выявления недоработок подрядчик обязан будет их немедленно устранить.