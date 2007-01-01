Калужская митрополия расширяется: строятся храмы и открываются монастыри

В честь 100-летия со дня упокоения Патриарха Тихона Московского и всея Руси в калужский Свято-Троицкий кафедральный собор доставили ковчег с его мощами. Об этом 8 августа сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

В тот же день в Калуге чествовали по случаю Дня Архиерейской хиротонии Митрополита Калужского и Боровского Климента. Владыка посвятил жизнь служению Церкви, активно занимается духовным просвещением, укрепляет единство в обществе и продолжает помогать участникам спецоперации и их семьям.

- Калужская митрополия прирастает храмами и монастырями. От всей души желаю, дорогой Владыка, многая лета, сил и успехов в Вашем высоком служении, — сказал глава региона.