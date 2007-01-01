Калужская земля встретила поисковиков из Костромы

24 бойца поискового отряда "Харон" из Костромы прибыли 10 августа, в воскресенье, в Калужскую область для участия в масштабной экспедиции "Западный фронт. Варшавское шоссе".

С до 24 августа добровольцы будут работать на легендарной высоте 269,8 у Зайцевой горы — месте ожесточённых сражений 1942-1943 годов, где полегло около 100 тысяч советских воинов.

В рамках "Вахты памяти" поисковики обследуют территорию стратегически важного рубежа, где в течение 14 месяцев шли непрерывные бои. Главная цель — обнаружение и достойное перезахоронение останков красноармейцев, до сих пор считающихся пропавшими без вести.

Экспедиция организована при поддержке Костромского комитета по делам молодёжи. Для опытного отряда "Харон" это очередная миссия по восстановлению исторической справедливости — костромичи регулярно участвуют в поисковых работах на местах былых сражений по всей стране.

"Каждая найденная медальон-смертник, каждый установленный солдат — это возвращение из небытия героев, отдавших жизнь за нашу Родину", — отмечают участники отряда.