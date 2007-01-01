Афиша Обнинск
В Калужской области появился уникальный музей

Экспозиция, посвященная подвигам Московского народного ополчения, открылась в Спас-Деменске 9 августа, в субботу
Михаил Тырин
10.08, 17:01
Большую помощь в создании музея оказала Московская городская Дума, председатель которой Алексей Шапошников приехал на торжественное открытие.

Это единственный музей за территорией столицы, посвященный данной тематике.

В подготовке события также приняли участие калужское Заксобрание и брянская областная Дума.   

В 1941 году около 160 тысяч жителей Москвы вступили в народное ополчение и встали на защиту столицы и Родины, хотя многие имели бронь.

Часть экспозиции посвящена современным героям - воинам СВО.

