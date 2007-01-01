В Калужской области за ночь сбили 7 беспилотников
Всего за ночь в стране уничтожен 121 БПЛА.
Как сообщает Минобороны, в ночь на воскресенье, 10 августа, в Калужской области сбили 7 беспилотников.
Всего же с 20:00 9 августа до 06:10 10 августа было уничтожено и перехвачено 121 БПЛА самолётного типа.
Распределение сбитых дронов по регионам таково:
- Краснодарский край – 29
- Республика Крым – 15
- Брянская область – 13
- Белгородская область – 12
- Воронежская область – 9
- Саратовская область – 8
- Ставропольский край – 8
- Калужская область – 7
- Тульская область – 6
- Ростовская область – 5
- Рязанская область – 4
- Азовское море – 2
- Смоленская область – 1
- Орловская область – 1
- Тверская область – 1