Афиша Обнинск
+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области за ночь сбили 7 беспилотников
Новость дня Общество

В Калужской области за ночь сбили 7 беспилотников

Всего за ночь в стране уничтожен 121 БПЛА.
10.08, 08:16
0 979
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Как сообщает Минобороны, в ночь на воскресенье, 10 августа, в Калужской области сбили 7 беспилотников.

 Всего же с 20:00 9 августа до 06:10 10 августа было уничтожено и перехвачено 121 БПЛА самолётного типа.

Распределение сбитых дронов по регионам таково:

  • Краснодарский край – 29
  • Республика Крым – 15
  • Брянская область – 13
  • Белгородская область – 12
  • Воронежская область – 9
  • Саратовская область – 8
  • Ставропольский край – 8
  • Калужская область – 7
  • Тульская область – 6
  • Ростовская область – 5
  • Рязанская область – 4
  • Азовское море – 2
  • Смоленская область – 1
  • Орловская область – 1
  • Тверская область – 1

 

Лента настроения
5 оценили
20%
0%
0%
20%
0%
60%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlcvaEMrTncwWEFlN0pnUzNzUFdBWnc9PSIsInZhbHVlIjoicFcyckljUXZrK0lOZDZENGRvVDBEQ1ExbGtIbGdsMzhmYWV4NmNseFh5VTNtVWgyd1ZpbEZqUDRHQlNVaDJzOUJZS25YendFa2JXVFkwRVowZ1FKTnBXZm9Ia20yUlNmS3ZmVzhyTXVvNkZHWjVJOWErczEvWVJIOFZkMEFUSmRta1ZkMzIxS25XdHlucXYwWnAxbEpZeVFkOGhBbUtheXUwVGx1VUtkYTU1cFFyWnFDTE1ySnBHRldmYTFVR1Fid25qYWorTldZRVBuQXdLNDZlYTgydU5jSHFNMDh0b0RyNDdGUGdNN3VuelpkZjhtSU5sVmRORzhFdVl0VFg4N09Vanh3OEpKSnZPVGxqazZPNGZlbk9neHlYTTN6RFlnSURRb1ArWmp3SlQ1YTZqcDdpQ05wU1pHVXBlbjRWbnlMSzAxWXA5Q1J1S1RIejlyNGRUYkRGVjR6Sm0wV2FkUThFMForRlBiOXg4RGJNVmJMRERFQnNHSkZyMEhUaTRNdC9kZlZDVVNqZk92ZjNvaVlja0tKOXQvdjhid0orYmtQMnFrcG1IVXVXd1p6RVBpdzJZb2VyNUR6OWE3SHRETSIsIm1hYyI6IjY4OTBmZjBjZTY1Y2YxMmZlYzhhMzc0MGNhOWIwOTdjMTJmMWUzNTUwNzM3OGRhODM1MWU4Njk0OTAwM2NlNzIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InBsSCs3VHU1ZXN6Q2FYRTExRi9BcHc9PSIsInZhbHVlIjoiSFlLZzBaMW4vSzVZdEplc0JmaUdhM0pyU2RZVFRYSmswRWRHVmJGUk1udEI0bDhuM0tBU0JXNFh0cVp5anpad3VHQ1RlVVFMSGp0UEtqWkRWMUswMy9CeHlIeHpnRFRNVVcrTXJOOEFFUk9SZnk1a09HVWNhbEVoQ3NsQjI2Y294Z0tHaXNBSGh2U0FsOVlKenlmbWpFRDNXR3JJWlRFbmtrckIyQUhnL3lqcUNnTlNDV1lVdlhUMHNKQ0Ivb3RUZVJpTXFUQVh3ajA2ZWo2RWZHYVZVYndQbkpOdFYyQ1lpKzV5YW1xbjVJUWd3dXhJOUZuSm5lczhCd1BJeC9lbERlVDZzcnVuYWJ0TzZQd0I4TEdiamx0NDExcENLKzhCa2E4WHB4U1JJWDR2MUd2QkxlOFNNelBXWWo3Q3N3NFpTWWJ4OXg1SGhSZkR3ZXpWSWxrSC9VVlE3Q3ZHNFdwZTRhNkJmaDJPUUVSK2VydEhseVIvUUxOWWZkTE9jK3Ntb0M2VmI1eUlIZ3R3cTBrcU9Vd1lFZ2Q2TDMvQlRRMG1DMHdlUG5xL0lrNHdZZDQwemlFMkRSTmJGWW5uQ3dzTDF4YlpRWFgrY2xmL3Z4VWpWYVgxMEtMa2d0T3Z2ZjJ4eStzdHpuN3VXTmJVU2ZHdVRWZHRhS3VuVmhWUTRtUm9MYloxakRWZUJHY013TUowVmdlZzM5dzVhMWtveTZJbndITnBOT3BCTDJBVzJqb2tRaWZmbm5pd04zNmN1OUdEaHFSZG82MTc4b0k3bktVS2FOd3BKTFF3UUhiV1F3RWc4NlBMMGNWdCszc05LeGplRGhycW5RMXA0R0k0RlFENyIsIm1hYyI6ImU3ZjA1ZmFkOTMyNzA4ZjkzNzEwOGVjMDgyOTEzZTNkYmY5OTk0NjY0ZjM5Y2Y2MGU5MTlkZTg0MDkyYzVjZmQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+