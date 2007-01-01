В Калуге убрали аварийное дерево после сигнала нашего подписчика
Сегодня утром наша редакция опубликовала жалобу жительницы Калуги на поваленное дерево, которое неделю висело на проводах на улице Хрустальной.
Городская управа оперативно отреагировала на публикацию и направила на место аварийную бригаду.
Уже через несколько часов после нашего обращения опасность была устранена - работники убрали угрожавшую прохожим ветку. В подтверждение выполненных работ городская управа предоставила фотографии.
Жители улицы Хрустальной теперь могут передвигаться без опасений.