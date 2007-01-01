В Калуге убрали аварийное дерево после сигнала нашего подписчика

Сегодня утром наша редакция опубликовала жалобу жительницы Калуги на поваленное дерево, которое неделю висело на проводах на улице Хрустальной.

Фото: Городская управа Калуги

Городская управа оперативно отреагировала на публикацию и направила на место аварийную бригаду.

Уже через несколько часов после нашего обращения опасность была устранена - работники убрали угрожавшую прохожим ветку. В подтверждение выполненных работ городская управа предоставила фотографии.

Жители улицы Хрустальной теперь могут передвигаться без опасений.