Город воинской славы Козельск отмечает день рождения

Сегодня, 9 августа, один из старейших городов Калужской области — Козельск — отмечает 879-ю годовщину со дня основания.

Видео: телеграмм-канал Елены Слабовой

Первые упоминания о городе датируются 1146 годом, но настоящую славу он обрел в 1238 году, когда семь недель противостоял войскам хана Батыя. За стойкость монголы прозвали Козельск «злым городом», а в 2009 году он получил почетное звание «Город воинской славы».

Глава администрации Козельского района Елена Слабова поздравила жителей с праздником, отметив богатую историю и духовное наследие города:

- Злой город с добрым сердцем, невероятно богатой историей, великим прошлым и настоящим. Город, в котором живут добрые, отзывчивые и прекрасные люди. 879 лет - не просто цифра в летописи, это дыхание веков, пульс живой истории, которая продолжается в каждом из нас. Пусть каждый камень Козельска хранит память о прошлом, пусть каждый двор и улица звучат смехом детей, пусть каждый дом будет полной чашей, а каждое сердце наполнено надеждой и верой в будущее. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия! С праздником, дорогие козельчане! С Днём города!

Торжества начались с возложения цветов к мемориалам на Площади Воинской Славы. В течение дня жителей и гостей города ждут праздничные мероприятия, концерты и народные гуляния.