Упавшее дерево создает угрозу на переулке Хрустальный в Калуге

8 августа в нашу редакцию поступило обращение от жительницы Калуги Татьяны, которая сообщила об опасной ситуации на переулке Хрустальный.

По ее словам, уже неделю дерево, поваленное ветром, висит на электрических проводах над проезжей частью у дома 8, создавая угрозу для прохожих и автомобилистов.

Местные жители обеспокоены, что проблема не решается уже длительное время. Нависающее дерево может оборвать провода или упасть на дорогу в любой момент, особенно при усилении ветра.

В управляющей компании пока не прокомментировали ситуацию. Жители надеются, что коммунальные службы оперативно устранят опасность.