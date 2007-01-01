Афиша Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Упавшее дерево создает угрозу на переулке Хрустальный в Калуге
Общество

Упавшее дерево создает угрозу на переулке Хрустальный в Калуге

8 августа в нашу редакцию поступило обращение от жительницы Калуги Татьяны, которая сообщила об опасной ситуации на переулке Хрустальный.
Ольга Володина
09.08, 11:59
0 406
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

По ее словам, уже неделю дерево, поваленное ветром, висит на электрических проводах над проезжей частью у дома 8, создавая угрозу для прохожих и автомобилистов.

Местные жители обеспокоены, что проблема не решается уже длительное время. Нависающее дерево может оборвать провода или упасть на дорогу в любой момент, особенно при усилении ветра.

В управляющей компании пока не прокомментировали ситуацию. Жители надеются, что коммунальные службы оперативно устранят опасность.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InN1aXZTbzZFSW9VcFRDY1M2bEFSUEE9PSIsInZhbHVlIjoieFM4eWdBeENENk94bmoxdWM0aGYwd291SXVXRUZTTXB4WUtURkVINkM5VGVZem5lNXhWamw2OHJ3allaNjk2eHRNTzVaanlrOEYxellyU3BXRzBUaGtXMEYxRUV2WDNwemRoRklwdXFUTE1OS3UxU09JNm9qdVNsVzJZeXpNVTQ2bUllME9vVWlGbmlMWUVLV0FWMjlCMUdzZkJRWVhJQkhuS1ZkeHNzZ3BtRW1hL2xMOWRWTXRyZTVBNTJnYXVieGZBNG9OdjhzdW05NWR0T1pJQVp0a2o5ekV0TjFENmFFNzIyeitMczNKWFhRT1IyTEZiUE1MN2IyT2JDdEhBRTRMSFZ0SFBRSDRuNVVHMGdacm5TbFBPV0txSTIrUFFVVWd4aGQ0R3NBOUd4YkhIaEZNMS96YkFVcVlwMGZZVytkdUJzSHdxYm5PUng1dGlUT1R0eVA2cHJUeVJrbWVLclg4eVdQd25aZ0NEcVVTZkFzbFNxRTFNNEVXWVFXZ1p6S3FaWG5TV0ZuVTJ6NDMwOEtqbFhUNWN4bjVCMmxBQ2cvU3MyNUNVOWIwQ21QTmtkU1U4U2tjNG9Mc2pMTXlIWiIsIm1hYyI6IjM5NzFhY2JlNjE0YmI0NTI1ZWFjNDYyYjNiYzczM2YzYWIwYTViNjVkMTAwY2M5ODIyYTYzNWRkMGI4MDljNTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImQ0cFRFVnVudXhjZ2s4UTBhTUJFSXc9PSIsInZhbHVlIjoibFRWU05rQnNOWUNzNG5ycGRiSU51b3k2V09DZTNmY1BTb0pidkFlbFMyc2IzWS91Sk8wY0IyTnZvSk80cUltSjFOUWxkRWJkTXlvRGM3aUwxdUFrN2h1TnVCSU9Gemhhc0M3bzIxdjQzSVVzU1VEQlV3dDhBYXlhZUxYQUlSYTYreUt3NlU1VVBHWWFsamZoUkdSQ05MZDJQa0Fva2pNcUdpNXAvTnZFRTVNbi9CajhBaVdKL2JVNE0vTU1LdDFxQ3BqQ0JNSUtJZ004aG5rWGtLUEpxYlByS0I1TlVKZUw4c0d1Z1FBQWpBYmd1NDk3VmFIc1E4aFIrQkVEcFN4V0FZcjY3eTFpeU5vWVdNYzJETFBiT0V2T2lhNEhCZ0xIMWliVmZCdy9tblJHT2E2YzZwRkk5WEh5Rk5SR3BSQWRBZFV1Mm9iRzg4aVA2T0QwT2JNNmNpTU1PYnBpZDEyYnNiU3NZaWZUZG5qWWVQUjhXMGdSbHpsbkVEVkh0V3I5dW55SWdWSFRYaXY1dTA4Mm0rNnpYTm5LMFN6Z2FXOTFoU1Z4dzkvSkwzMGttOE14bXQzT28rWjMrREREcVZ2WjljWFBZdEhoVlk5SlR6cTNJdnE5RjczRjNIQnFtNDhFMnQ0SWpjR29CR0lYWWR6anl3WnhCVW9OYzNaVWQzQzJpS0xvQnI3UjRlYnZ5d2lvaXFlK01GbC9ydWlweU9tYWw5NENmNnowRHByNDYySDg3NW4wbmkyRmhOVnpKTmVIdXR6aStrYzVBNlJZTGNqOUNMMG9DMEQ0WXJNcHlUVDk2aWpzSDFLb01KMDFLajlaaEVaWnpmQkp2MmIzYjVodSIsIm1hYyI6ImQyMTM5ZTY1MDhlMTJhYTlkMTg2YjYyMDlhYjNmN2Q3ZjhlMzM2OGQwOTllOWY0NDRkN2QyNjFlNDBhMTBhMDciLCJ0YWciOiIifQ==
18+