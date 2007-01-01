Афиша Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Росавиация сняла запрет на полеты в Грабцево
Новость дня Общество

Росавиация сняла запрет на полеты в Грабцево

В аэропорту Калуги (Грабцево) сняты временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.
Ольга Володина
09.08, 10:07
0 201
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Об этом 9 августа сообщили в пресс-службе Росавиации. Ранее введенные ограничения были связаны с необходимостью обеспечения безопасности воздушного движения.

- Все ограничительные меры носили временный характер и были направлены исключительно на обеспечение безопасности полетов, - пояснили в федеральном агентстве воздушного транспорта. В ведомстве подчеркнули, что авиационные службы продолжают мониторить ситуацию в круглосуточном режиме.

Пассажирам рекомендуют уточнять актуальную информацию о своих рейсах у авиакомпаний, хотя значительных изменений в расписании не ожидается. Аэропорт работает в штатном режиме.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InBDVHRxTVN0Yy80bXhKSUgyU0ZaL3c9PSIsInZhbHVlIjoiSlJ5T0ZsalliSmFSUXArSWdmMnc5N0cyWFYxb2x3L0hZcGt3Q1NsSDV3TUFxaHdsN0t1b3A5QURuVFhMVk9ncFBaSnd5Sit0enJnSUhMOXRRYmlyWmNGWkdqVUlnY09IRVhIdjJQUkRBQmNVNCtkVDFLcFBKcXFFMzVoc1dpektVQTF6Y2FVMldRQ2xFNVA0cDNMb3dyYlhHeGxsaDVFeVNoZFJvTmhJaFVSL2tsRllFTzZKVkZNWUFNU2hJMkUyekhWMTh3dHNybWFSRW5XZjZ3SXp4Z2prWlF5d095NmtPV3FwcGxETVJXK0swa1VkM0JaL3l6VmVNRmN0UFBjSHhRdi9DcDgyNmdPQ3lSaTUzcWp6NzNSbW1VdGlpbzBFVGx6c1BtVlNYVUZLZzN1bDB5RGxPQVJaV0VJNmZSZWhZZkw4d1BwR3o5VnhsYlFUQzFCczZOQTNtVG1YUXdGMWIvUXpWSTBQSjNqSW1Oc1psSityc3ZHR09GTnZQMjFnSWc2MGhnaUsvZTJUTFpIejZIaG1IZnN5cDFLQVBnUUZ5cjNMVjUrcFRmSUJWOUNvZnlTTUpaZ0tac00yQVNCeiIsIm1hYyI6IjljM2Y2MDM3NmQ0ZjBiNWM4NThlNjViZTM5MTFmM2E3ZDVhYjI0NzlmZTBjZWVhOGUxM2E2OTQ2ZTdkMTJjMzciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjdUSXM3Nm40NnVPRWpPb0VsUzB2UUE9PSIsInZhbHVlIjoieDd2NXU4bS9oT3B5ZW0vdldrSjk2V1FRRUU3aUdpMndveDUvODYzSS9sNlRidU1UT3pEQzJ0Y2FOMVl2bHdrU2VtQmR5QklzektPeVRNSkpyU0xxeXpKZUZ6b05qSXZXYlJBVnI0eG0xcmwyRkV2UzJqV2h4bXBUWi9qMVpFNGx3NHE5UEFHYjg2NytuQ1pRQ21kUTBXQUpPMi9zeVVDdkh3YXJqL2pZVUNBUXM3c0Z0TUUycmhQeGxBODcvcDdYSlRVbmY1U0lrMXlZemJxOEFHTGRUdEZQWFV2NjAzUlh5czFadEwzQ2xpL2hXU3AvSUpJZHV2KzBkOUVZSngySTZpU1FCSEx1YlMzTFErNkZQeitEZjdMVVYxUlNDM2dlaW16d2UxZ042bDg3TFRFQXN6SG9MNlRvMnB6OHFZQ0pNT1UrS09seTFoM2FONmJkVTZoNWwydFNWSUVVdDl6dmxNekZ2VTBicm94QkVUOC9sVzkwekxXM29QTGd1ZW9wcDlhMTFPdmNQcHppOGZLZTVwdWVvT1FWa0lYUXQyalRBRFB2UTBQdS8wYXlvN0pMSW0zZ29vSGc3RU1xKzdITCtiWXc3bGo0OXJNQzRmVWNuWGd5SDdNMVZFRU5XWDl6V3BSL2E0bkpyMjVhWkdrNXJSUVRjcWF0Sng4dUlCQkZjQUVJQk50bWszeVhlZkdxMEJSSyt5S0ZuMWl3VmF5YmdVNTQvcFJ1R2VoekJJWHpxMkJCWnV3OHV5dWUvWGJSK1E2TEhjNE5IcUFZMHpHQnY4WlBDTUZNbzJKalBmRnNUb0VmYjdtZHYzbW1GNXgyRUgvTW1DNE5NWUxVU24zNCIsIm1hYyI6IjhmMTA0ZWRhYTU4YWJkODcyYzdiOTQzNmIwM2QwZGRjYzgwYjAwZDc2YzU3MGRmYjhlYTEyNDdiYWY2NDhjZTMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+