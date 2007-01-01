Росавиация сняла запрет на полеты в Грабцево

В аэропорту Калуги (Грабцево) сняты временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.

Об этом 9 августа сообщили в пресс-службе Росавиации. Ранее введенные ограничения были связаны с необходимостью обеспечения безопасности воздушного движения.

- Все ограничительные меры носили временный характер и были направлены исключительно на обеспечение безопасности полетов, - пояснили в федеральном агентстве воздушного транспорта. В ведомстве подчеркнули, что авиационные службы продолжают мониторить ситуацию в круглосуточном режиме.

Пассажирам рекомендуют уточнять актуальную информацию о своих рейсах у авиакомпаний, хотя значительных изменений в расписании не ожидается. Аэропорт работает в штатном режиме.