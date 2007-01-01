В Калужской области перезахоронили останки 70 солдат
В пятницу, 8 августа, церемония прошла на Гнездиловской высоте в Спас-Деменском районе.
В ходе церемонии представители поисковых отрядов, которые смогли поднять останки 70 советских солдат и офицеров, провели захоронение павших при освобождении района в годы Великой Отечественной войны.
В Спас-Деменске 8 августа торжественным митингом отметили 82-ю годовщину освобождения района от фашистских захватчиков, рассказал глава районной администрации Владимир Бузанов.