В Калужской области перезахоронили останки 70 солдат

Дмитрий Ивьев
08.08, 15:25
В пятницу, 8 августа, церемония прошла на Гнездиловской высоте в Спас-Деменском районе.

В ходе церемонии представители поисковых отрядов, которые смогли поднять останки 70 советских солдат и офицеров, провели захоронение павших при освобождении района в годы Великой Отечественной войны.

В Спас-Деменске 8 августа торжественным митингом отметили 82-ю годовщину освобождения района от фашистских захватчиков, рассказал глава районной администрации Владимир Бузанов.

калужская область
