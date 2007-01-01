Железную лестницу у горуправы в Калуге отремонтируют в 2025 году

В пятницу, 8 августа, местная жительница оставила обращение под публикацией губернатора в социальной сети.

- По адресу ул. Луначарского, дом 6, лестница, ведущая к горуправе и скверу Чижевского, в ужасном, аварийном состоянии. Территория принадлежит городу, наведите порядок. Почините лестницу и спилите деревья во дворе, - написала женщина.

- Ремонт лестницы планируем провести в этом году. Касаемо деревьев во дворе, в 2024 году в управляющую компанию специализированной комиссией были направлены акты на опиловку. Чтобы уточнить конкретные сроки, обратитесь, пожалуйста, в УК дома, в чьей прилегающей территории находятся деревья. Контактные данные вы сможете найти в квитанции об оплате коммунальных услуг, - ответили в горуправе.

Напомним, на этой неделе другая калужанка просила отремонтировать лестницу путепровода, которой пользуется ежедневно. Однако власти заявили, что в этом году средств на эти работы нет.