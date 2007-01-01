Афиша Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Железную лестницу у горуправы в Калуге отремонтируют в 2025 году
Общество

Железную лестницу у горуправы в Калуге отремонтируют в 2025 году

Дарья Джуманова
08.08, 15:33
0 229
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В пятницу, 8 августа, местная жительница оставила обращение под публикацией губернатора в социальной сети.

- По адресу ул. Луначарского, дом 6, лестница, ведущая к горуправе и скверу Чижевского, в ужасном, аварийном состоянии. Территория принадлежит городу, наведите порядок. Почините лестницу и спилите деревья во дворе, - написала женщина.

- Ремонт лестницы планируем провести в этом году. Касаемо деревьев во дворе, в 2024 году в управляющую компанию специализированной комиссией были направлены акты на опиловку. Чтобы уточнить конкретные сроки, обратитесь, пожалуйста, в УК дома, в чьей прилегающей территории находятся деревья. Контактные данные вы сможете найти в квитанции об оплате коммунальных услуг, - ответили в горуправе.

Напомним, на этой неделе другая калужанка просила отремонтировать лестницу путепровода, которой пользуется ежедневно. Однако власти заявили, что в этом году средств на эти работы нет.

Новости по тегу
лестница
Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ii9KdFRTMTh3R05YY1d0SG15cGU3SXc9PSIsInZhbHVlIjoia1hQZXpPRlBWOWdUMmJRWFpXa3h2N2hLVFNXbTZldmw3Nlc2WGNMV0NEZmkxVGZySWxldExNWEE0Uy83OFdsOWJad3k3UXdmOUpWZk1kUHpabElLNi9wOVp2QmR5bkxjakx3K29vV2EyUFQ5c3Q4UHR4L0ZIbVFoZU9mdXhZbXBhWEpWYzV0T2VyaDRoTFJPcE0vN1h4L2szSExoL1BlanUzVHBCVUZRS28ySjkyMTNhRmVJOHk4dkRXc2gwZEt6c25ZeXh4bTRVS0pGRVUrb3BjeGMybk4renNzYnVZekk2QXU1cFdBWGtBSWdtOTRJTUlyQkFwdHM3Q3NhbVBWWERsRE9CazVZRVg1dklMenhiSzN6dk1RNzdxRVNmMUU4UkxDTDR6VVVqMm9ybmVGYjdhQkRkRk9mQ29MeDVmRjNuSnRaZXNpWDVhQVFxRk00OHgzelJFUjlCY09mYXBhZXBzU1BBWno3Njl6SkdrK25RYWxrcGJsWUxZRjRpWE13WXdpeDRDSUswSm9TMWUwNXcyM0tHcU5hR0JmYTM0ejZwTGduQ3pXNWh1cnRHNDExMUZ0elM0U1pXOTdHRWsyTSIsIm1hYyI6ImViMjk3MWI2Y2EwZWE4MGI2Y2Y5YTQ1Mjc0NTQ3ZDc0NjI5MDBmZTYzOWI1Njc2MGZjODRjNzBmMWZkMWE1YjQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImZEZElNNmU1aVlWQWFCRGtUZnFiSXc9PSIsInZhbHVlIjoiOWkvdm5WSEZmcGh4akJDTmFyQVd3TThoUzFGWHZlQ2hUaUkxVVZFcFR4a05vemRNblhJZ0txd0s0Ukl4Yzc4UzhKai9qQU9kSlBIQ2MyNThpcmR3dHZEdVo0OWUvbkVPdzVZbTJHMnY3NGpsMnMrdDQ3VU13UXF3WmlVcGRXY1M0MVVpQVJBbVNVNE5GaElZNXd5cUlMTVBBQnBBaDVjb3hJYnd1MVVLRFByNzE2ZzNSSHFvUS9jQkFQZ2R6SVgyQnNxVkRMeEN4TTBybDdYL3lDK1NEZVlLQTRwMHFyVzNWSzYyT1VHQU8yOG1ubUFkdE5nT1JNZ2tvQXhVQ0VlY2VoTU41c2ZscHg0Y0s3dUdpb2Y3bzBHV3Npb0Q2WHdWWmVTb20xNnVqY0dWeTBRNTlISENoUzBhelRqVWo2YUtvVDNXWFZWeWVmejBVOEVldUNrK2xlWThZVHVhZG1zQmRDbkt0SjV2aTEzNHJsMklWWW5hWitqY2JtUzV0NlU3OVJGdkpoUlZHbVJlSCt6am1uVmxCeFpaVFpLTW5rZW5oT05VTVVGd1lCMm14diswSm1kcE1oWHhVOTBubDR0ZzdMekNVYUZlSTdpdG9kNTN2U280R2tiVkx4aDJ6VmhFa3NWWHlWOC9uUDBFNWlrK003RVNXWkp1aHF4R1ZPMWRnekJ5MkZoRE04UVhpRERMeThlT0doZklLUTNreEZlYW91NFZIY2JtdGMwN3dmT0VkbTlrTTA2eWRVcnRheDBEQkM1RGRhUGxNRUFnVERKdG1jVTlnVEpQcFNaNzVzY09GYWV5RzBMN2JUUVhaOURmbjh0VC8xV09kUTY5Z0ZLcyIsIm1hYyI6IjU3Nzg3MGEyMTYwMmY2NjBmNTc2ZGMwZTA3N2MwMjVkM2EyNzRjY2MxYzg1MGQ5N2Q0N2UzN2YyZDJiMGI5MjUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+