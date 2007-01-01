Владислав Шапша отметил важные цифровые проекты в Калужской области

В пятницу, 8 августа, губернатор побывал на выставке, которая проходит в рамках форума «Цифровая эволюция».

- Для нас в приоритете проекты, которые касаются непосредственно людей. Предоставление госуслуг в электронном виде. Платформа обратной связи, - подчеркнул глава региона. - А также проекты роботизации, автоматизации и внедрения искусственного интеллекта в производственные процессы. В условиях дефицита кадров это позволяет повышать производительность труда, снижать издержки.

На выставке он отметил ряд интересных калужских разработок. Среди них проект централизации бухгалтерского и кадрового учета, цифровые сервисы для бизнеса и инновационный программно-аппаратный комплекс для управления горхозяйством.