Сотрудница НОВИКОМа стала призером чемпионата Ростеха «Время первых»

Сотрудница банка НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» - центр компетенций финансовых услуг Ростеха) Ольга Сорокина одержала победу в чемпионате профессионального мастерства «Время первых». Она представила банк в компетенции «Визуальная коммуникация» и обошла несколько десятков соискателей почетной награды в этой категории. Соревнования, организованные Госкорпорацией, проходили в несколько этапов и завершились накануне в Москве.

На протяжении всего чемпионата Ольга Сорокина демонстрировала высокий уровень подготовки и уверенное владение инструментами создания презентационных материалов. Эти навыки она ежедневно применяет в своей работе в отделе обучения и развития персонала банка. Участие в соревновании стало для нее возможностью не только проверить свои силы, но и получить новый практический опыт и экспертную обратную связь.

«НОВИКОМ последовательно инвестирует в развитие профессиональных компетенций сотрудников, обучающие программы и наставничество, рассматривая это как основу устойчивого роста. Мы стремимся создавать условия, в которых каждый может не только выполнять свои прямые обязанности, но и расти профессионально, оттачивать новые навыки, быть частью передовых корпоративных практик. Участие в таких проектах, как «Время первых», позволяет видеть реальную отдачу от системного обучения и подтверждает: в банке работают сильные, мотивированные специалисты», – отметила старший вице-президент НОВИКОМа Ольга Карасева.

Победа в чемпионате Ростеха — еще одно подтверждение того, что в НОВИКОМе работает команда высококлассных специалистов. В банке ценят экспертизу, инициативность и стремление к росту. Это позволяет каждому сотруднику реализовывать свой потенциал. Именно благодаря такой команде НОВИКОМ достигает высоких результатов как в бизнесе, так и в профессиональных конкурсах.

Чемпионат «Время первых» является ключевым проектом Ростеха по развитию профессиональных компетенций у молодых специалистов. В этом году он проводился в четвертый раз и объединил участников из 45 регионов России. Соревнования проходили по 27 компетенциям – от инженерного дизайна и программно-проектного управления до кибербезопасности и управления персоналом. Особенность чемпионата – его практическая направленность: задания формируются на основе реальных задач предприятий Корпорации. Это делает соревнования не только конкурсом профессионального мастерства, но и эффективной площадкой для обмена опытом и повышения квалификации.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом: «Эксперт РА» «ruАА», НРА «АА|ru|», АКРА «АА- (RU)» и «НКР» АА-.ru с позитивным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

Госкорпорация Ростех объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.