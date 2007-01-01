Калужанин пожаловался на затопление улицы Красная Гора после дождя

В четверг, 7 августа, мужчина оставил жалобу под публикацией городского головы Дмитрия Денисова.

- Монастырская, 7! Пустырь, куча разбитого и раскиданного кирпича, забитый мусором ливневый коллектор. Результат — улица Красная гора, 29а и 24 после каждого дождя утопают в грязи! Вода до ливнёвки не доходит, а идёт через пустырь седьмого дома, - написал Вячеслав.

- При залповых дождях ливневки не способны принять мгновенно весь объем воды, поэтому могут образовываться временные скопления воды, которые после прекращения дождя уходят в водоотводящую систему. Существующие сети нуждаются в реконструкции и модернизации, это достаточно дорогостоящий проект и пока в бюджете, к сожалению, нет такой суммы. При выделении дополнительного финансирования мусор будет вывезен, - прокомментировали ситуацию в горуправе.