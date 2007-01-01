Продлён срок приёма заявок на участие в национальной премии «Лучший промышленный дизайн России»

Организаторы премии объявили о продлении приема заявок до 3 сентября 2025 года, сообщает пресс-служба Правительства Калужской области 8 августа.

К участию приглашаются крупные промышленные компании, дизайнерские бюро и студии. Регистрация доступна на официальном сайте конкурса. В этом году заявки будут оцениваться по трем номинациям: «Дизайн продукт», «Дизайн прототип», «Народный выбор».

Также впервые пройдет образовательная программа с участием топовых экспертов в сфере промдизайна.

Принять участие в народном голосовании можно будет с 5 по 22 сентября. Торжественная церемония награждения запланирована на октябрь 2025 года.