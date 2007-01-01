Воссоздать дом по кирпичику

Этим летом ещё одно историческое здание Калуги оделось в строительную защитную сетку. Двухэтажный старинный дом на Луначарского, 4, реставрируеткомпания «Стройальянс».

На счету молодого коллектива — возрождение Гостиных рядов, дома Яновских, дома купца Калашникова, комплекса в честь 600‑летия Калуги.

Наш корреспондент Владимир Андреев попросил компанию «Стройальянс» устроить его на один день простым рабочим на объект культурного наследия регионального значения по адресу: Калуга, ул. Луначарского, 4, где проводится комплекс ремонтно-­­реставрационных работ крыши и фасада здания.

Впечатления и подробный рассказ об одном дне неопытного ­реставратора предлагаем вашему ­вниманию.

Перед началом работы

— В последние годы, гуляя по старой Калуге, то тут, то там вместо старого обветшавшего здания вдруг видишь сияющий свежей краской и обновлённой старинной лепниной ­отреставрированный дом.

Причём как обычно бывает: стоит облезлый дом, потом он уже под зелёной защитной сеткой, а через ­какое­-то время — ​красавец. Что же происходит за этой сеткой?

И вот в один из дней июля я напросился рабочим-­­реставратором в компанию «Стройальянс». Сразу скажу, я и не представлял, насколько работа увлекательна и… трудоёмка.

Итак, утром в назначенный час я вошёл в уютный офис компании на Московской, 237. Мне выдали новенькую красивую спецодежду, вручили строительную каску и провели подробный инструктаж по технике безопасности.

Признаюсь, я не в первый раз участвую в проекте нашей редакции «Журналист меняет профессию». Инструктаж по безопасности всегда говорит о серьёзном профессиональном подходе организации к работе. Первый плюс.

Садимся в машину и едем на объект. По дороге разговорился со спутницами, сотрудницами «Стройальянса».

Оказывается, прежде чем строитель коснётся шпателем стены реставрируемого здания, команда «Стройальянса» должна провести огромную подготовительную работу.

В рамках разработки проектной документации изучается объект, ведутся поиски архивных материалов, старых фотографий, чертежей, описания здания в журналах, в работах краеведов, благодаря чему в дальнейшем воссоздаются утраченные элементы декора, столярные заполнения, цветовое решение фасадов. После согласования проектной документации в Управлении по охране объектов культурного наследия г. Калуги и прохождения Государственной историко­­культурной экспертизы можно приступать к ­работе.

— На этом объекте, на его главном фасаде утрачены элементы декора, обязательно их восстановим, — ​рассказывает Юлия Прокунина, главный инженер проекта «Строительный Альянс». — ​Мы воссоздали их по сохранившимся элементам и старым фото. Вернём деревянные оконные рамы, по форме такие же, какие были в позапрошлом веке. Никакого пластикового новодела, всё должно быть максимально приближено к виду дома, который был раньше.

Кстати, перед началом работы над проектом обязательно исследуется и история дома, на котором предстоит проводить ремонтно­­реставрационные работы.

— Старинный дом на улице Луначарского, 4, раньше называли домом учителей гимназии, — ​рассказывает Диана Бессарабова, архитектор «Стройальянса», отвечающая за авторский надзор при проведении ремонтно­­-реставрационных работ на объекте. — ​Построен ещё в начале XIX века и теперь считается памятником архитектуры, охраняется государством.

Изначально дом был деревянным, одноэтажным, но к 1810‑м годам стало понятно, что надо строить ­что­то посолиднее — ​каменное, двухэтажное, с хозяйственными пристройками. В 1815 году разрешение дали, но в последний момент передумали. Видимо, денег не хватило или ещё ­что­то пошло не так.

В итоге каменное здание, судя по всему, появилось только в начале XX века. После революции здесь по­прежнему жили люди, но со временем дом начал ветшать.

В 1990‑е годы его немного изменили: с одной стороны пристроили балкон, прорубили проём окна. Кое­где облупилась штукатурка и краска. Внутри тоже переделали — ​в подъездах сделали кладовки, в квартирах поставили перегородки, часть печек разобрали, а старую отделку заменили.

Столь подробный рассказ сотрудницы меня удивил. Но потом я понял, что нельзя подходить к проекту ремонтно-­­реставрационных работ, не понимая истории здания, его духа и предназначения. Второй плюс «Стройальянсу».

Шпатель, щётка и расшивка

— Наконец мы приехали к завешенному зелёной защитной сеткой старинному дому.

Меня отдали на поруки начальнику отдела капитального строительства Максиму Корнееву. Спокойный, уверенный в себе руководитель, в котором сразу чувствуется профессионал. Он провёл меня по объекту, параллельно рассказывая, как идут ремонтно­­-реставрационные работы здания, и даже посвятил в некоторые тонкости профессии, а потом поручил мне готовить специальный раствор для обновления (докомпоновки) кирпичей.

Да, да, вы не поверите, но в ходе реставрационных работ обновляется каждый кирпичик здания, если на нём есть трещины или сколы. Можете представить, сколько кирпичей приходится обрабатывать вручную!

Честно признаюсь, довести до нужной консистенции непокорный раствор бурого цвета мне так и не удалось. Это вам не тесто на кухне месить. Максим, видя мои безуспешные усилия, забрал у меня шпатель и ловкими быстрыми движениями привёл материал в нужный для работы вид. Масса стала мягкой, почти воздушной.

— Стоп, стоп, сначала кирпич нужно обработать металлической щёткой, — ​остановил меня Максим, — ​после очистки поверхности необходимо докомпоновочным раствором более жидкой консистенцией загрунтовать поверхность для лучшей адгезии, а потом, уже после всех этих манипуляций, ­начинаем наносить докомпановочный раствор на реставрируемую поверхность.

Наконец я взялся за первый в своей жизни реставрируемый кирпич. Возился долго. Шпатель слушался плохо. В кино часто показывают, как ловко строители орудуют этим инструментом. Кажется, что это лёгкая работа. Не верьте! За то время, пока я обрабатывал один кирпич, рядом со мной строители успели обновить как минимум пять штук.

— Как ловко у вас получается, учились на реставратора? — ​спрашиваю у работающего рядом парня.

— Ага, именно здесь многому и научился, — ​ответил молодой человек, назвавшийся Алексеем. — ​Люди у нас работают опытные, грамотные, да и учёба идет лучше, ­когда проходит прямо на объекте, «в полях», так сказать. Работа мне нравится. Нравится приводить Калугу в порядок.

Последняя фраза молодого сотрудника компании мне показалась немного пафосной. Но потом я понял: этот парень действительно любит Калугу. Любит гораздо больше, чем некоторые говоруны. И это тоже постулат «Стройальянса» — ​любить своё дело. Ещё один плюс.

Продолжаю работать. Через час заныла спина, с непривычки устали руки, но держусь. Краем глаза наблюдаю, как с удовольствием трудятся рядом строители. Наконец, не выдерживаю, отхожу на метр от стены передохнуть.

И тут меня накрывает то самое чувство катарсиса. Это сложно объяснить. Ты видишь обшарпанную кирпичную стену и часть её со свежими гладкими, будто новенькими кирпичиками, несколько из которых ты сам только что отреставрировал. И чёрт возьми, даже гордость появляется: это сделал я!

На обратном пути в офис я предложил сопровождавшим меня сотрудникам «Стройальянса» алаверды. Чтобы они поработали денёк в нашей редакции. Сменили на день профессию. Молодые ребята с радостью согласились.

В компании всегда, похоже, готовы к новым идеям. Креативность и стремление к развитию — ещё один постулат «Стройальянса».

Ну а я теперь, когда в конце августа спадёт зелёная строительная сетка с бывшего дома учителей гимназии на Луначарского, 4, и он предстанет в своей обновлённой красе, проезжая, буду с гордостью думать: а ведь и мои десяток отреставрированных кирпичиков в этом здании есть. Спасибо за это предвкушение строительной компании «Стройальянс»!