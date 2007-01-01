Калужане требуют перерасчета за мобильный интернет из-за сбоев связи

В среду, 6 августа, местная жительница оставила комментарий под публикацией губернатора в социальной сети.

Она попросила региональное министерство цифрового развития разъяснить, можно ли получить перерасчет за интернет, который периодически не работает. По ее мнению, люди не виноваты в отключении, но вынуждены платить за неоказанную услугу.

- Здравствуйте, понимаем, что отсутствие мобильного интернета создает неудобства, но на решение о его отключении ни регион, ни мобильные операторы повлиять не могут, также как не обладают информацией о времени и сроках восстановления доступа к мобильному интернету. Так как операторы связи - коммерческие организации, которые самостоятельно устанавливают тарифы, влиять на их финполитику органы власти не могут. Чтобы сделать перерасчет за услуги, вы можете обратиться в контактный центр оператора с заявлением. Если вы считаете, что ваши права нарушены, обратитесь, пожалуйста, в суд, - сообщили в ведомстве.