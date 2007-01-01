Афиша Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужане требуют перерасчета за мобильный интернет из-за сбоев связи
Общество

Калужане требуют перерасчета за мобильный интернет из-за сбоев связи

Дарья Джуманова
08.08, 14:49
1 480
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В среду, 6 августа, местная жительница оставила комментарий под публикацией губернатора в социальной сети.

Она попросила региональное министерство цифрового развития разъяснить, можно ли получить перерасчет за интернет, который периодически не работает. По ее мнению, люди не виноваты в отключении, но вынуждены платить за неоказанную услугу.

- Здравствуйте, понимаем, что отсутствие мобильного интернета создает неудобства, но на решение о его отключении ни регион, ни мобильные операторы повлиять не могут, также как не обладают информацией о времени и сроках восстановления доступа к мобильному интернету. Так как операторы связи - коммерческие организации, которые самостоятельно устанавливают тарифы, влиять на их финполитику органы власти не могут. Чтобы сделать перерасчет за услуги, вы можете обратиться в контактный центр оператора с заявлением. Если вы считаете, что ваши права нарушены, обратитесь, пожалуйста, в суд, - сообщили в ведомстве.

Новости по тегу
мобильный интернет
Лента настроения
9 оценили
0%
0%
11%
0%
0%
89%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IldCSldDbW1ab0dqczFwNWZwUG01S3c9PSIsInZhbHVlIjoib3Q2V2g1UzJqM1Iwa0lyOURRenBlSlY2L2l3Umd0SzNZdDVSNGZ0Y1JNR0V4di91WlRNZEtkblZZUFV4M0Z5MUpMTnV4TGVDZEI0QkhEdUNRTmhKVkpJQ3p2QzlLSmlmSUVIV2ZmSUZqWXlhN21EVGZaRGFqUThEcXdJZkdQbTFiZFBIcFVnT2wvWk1WM1BCKzlOMUhCaXh2RnhyaDZDbSs3dFlncjY3NGhHblNpdkhvcVVwV2trVmR0dkN1MXFYODhvcW8wU3EyUE9iZFBNRStnK2RqRGV3LzhlUnVhMVJkQ1dzQXRvYTlYZThFWG8vV0xRS0xvVGY2LzdpM2xWNHVPNWo5c2hWczRjMnp3VzI0emxIMnJtY1hVWUhHVnVIejlyWVNmekhhMWJsdWxoeGQ3bUxqcUpabStYLzVDSGRGd1BRck4vRCsxVmFqQ2tEK0hNcnFQeEVGNklKaTFDbVFMU0Z6RGZRRmFLQjFZZDFQMDUybWNZNkhRTEUwaVdZNXRodXIvUTA5RFA4d1hqRmdoVmNGMTIyUlJ1YkFKWkZsWnl6UGZsQzBzWWxFVjdIOGZBeStDeStDNEM3RmJDRyIsIm1hYyI6IjU0ZDdlYjg4ODViMzg1NjYzNDI0ZTI5MDdmOWFjNjhiYzg1ZTc4ZDk5NmM4NWM3NjNkM2E0YmFhODk4MjBjMmIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlFUSkRJSlQxV0lNbUIxbUpialZtU1E9PSIsInZhbHVlIjoieStTSmxVYXZNMk1rUmJHWkJOY3NRYVZES0RlQytjQmR3aTFrdCt2UjFKR3FURmQ5WDNnTnVmbU1IQ1NxdFQxVzVvVWgyZk1ZcEtBZ29sTktFOGk0bTU1eWVIWGEyYTNlUnJIN3ZsN3V0aXZXWGI0UTdWdytXa2pxc3ZsU2xqM3FmSXFhT3VTV2dGKzZDcVVzSWRXVjkzWHJVODdaVjFNQnVvZldBYThFMTd4eXhjWVRKT2lvRWR5VHpwVnpYNUdQUkwvMUo4YTA4QS9wYnJqa0JXWE9aU0Fzb0ttZytpeWtvNGNWMWpjS2Y2Mlh2Wm90OFZac3M3UUxsSXZpWFpCZ2hEUWtwZXZNRUFQRzRwU3l6VjlOMXU1V25KNi9PcGhvMzdzNzFLMWlHby9rcjhQRWRMcFoydjNzbjkxUEM0N3UvQjZpRGpEeDZPRnRDTXFkdlMzK3VTOFNKckRhYjFoZmF5eHJiVDd0Vms4L3BEQUhjeEVrZnFvdG16a2VyTFJhdmZ4RGsvMzJCQU1GMm1HTm9vNDBHaFcrRlNNNUVQRmZwZUtJVmsvNDNLSzFZREtKNGpXRmxFZThkZy95Y0xxaFRaUXYrR25Sd2V5eGhvazlsTHUvSitIZTNRK1V0bVRmZG0wQTMrb0FqUVgxZE0ycW5RdjRuM3RuQ1hFMGlGYnZiVFRWUHpVa283Y2NrYTVhS1drdmF3THk1TS9uekhvNkorL0xSMlJzbTg0Z1NGUXVXZjV6VkhsTGo4VHpyR1VOVk0vMkZhQXc5clI3dVFRTWN0Umloai93cFNZOERjUzFUei82RmtNSWFMaHBoQTdtdjdYazNjMi8xRlo2V2dtVSIsIm1hYyI6IjRkZjA4ZjVmODAwOTllYzBlMDk1NjRiMTVkNTkyNjVlOTgzMjJjNTJjNmRlYTI2ZjU5ODEyMjMyZDk4YzVmMzciLCJ0YWciOiIifQ==
18+