Калужские учебные заведения готовятся к проведению финала чемпионата «Профессионалы»

К финалу Всероссийского чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы», который пройдёт в Калуге с 25 по 30 августа, активно готовятся образовательные учреждения региона. Об этом сообщили в оргкомитете соревнований.

Участникам предстоит продемонстрировать свои навыки в 22 профессиональных компетенциях. Семь из них будут проведены на площадках, подготовленных Кадетским многопрофильным техникумом. Учебное заведение традиционно участвует в организации этих направлений и в настоящее время занимается комплектацией инструментов, расходных и раздаточных материалов, необходимых для выполнения конкурсных заданий.

Как пояснила директор техникума Татьяна Драницына, такая подготовка позволит финалистам сразу приступить к выполнению заданий без дополнительных организационных задержек. В процессе подготовки задействованы студенты, преподаватели и волонтёры — это, по мнению педагогов, способствует более глубокому погружению учащихся в профессиональную среду.

Среди новых компетенций, которые впервые будут представлены на площадках техникума, — спасательные работы и пожарная безопасность. В подготовке этих направлений участвуют специалисты МЧС. Площадки для данных состязаний разместятся на открытой территории Федерального технопарка профессионального образования в Калуге, поскольку задания включают элементы альпинизма, тушение условных пожаров и оказание помощи пострадавшим при авариях.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что чемпионатное движение играет важную роль в развитии системы среднего профессионального образования. Он подчеркнул, что в соревнованиях представлены наиболее востребованные в экономике компетенции, обеспечивается тесное взаимодействие с работодателями по всей стране, соблюдаются высокие стандарты подготовки специалистов и создаются условия для самореализации участников в профессиях, выбранных по призванию.

Организатором чемпионата выступает Минпросвещения России при поддержке Правительства РФ, федеральным оператором выступает Институт развития профессионального образования, а регионом-организатором — Калужская область.

Всероссийское чемпионатное движение «Профессионалы» объединяет Чемпионат профессионального мастерства и Чемпионат высоких технологий. Мероприятия проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который с 2025 года войдёт в состав национального проекта «Молодежь и дети».