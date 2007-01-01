Афиша Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужские учебные заведения готовятся к проведению финала чемпионата «Профессионалы»
Общество

Калужские учебные заведения готовятся к проведению финала чемпионата «Профессионалы»

Дмитрий Ивьев
08.08, 14:00
0 218
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

К финалу Всероссийского чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы», который пройдёт в Калуге с 25 по 30 августа, активно готовятся образовательные учреждения региона. Об этом сообщили в оргкомитете соревнований.

Участникам предстоит продемонстрировать свои навыки в 22 профессиональных компетенциях. Семь из них будут проведены на площадках, подготовленных Кадетским многопрофильным техникумом. Учебное заведение традиционно участвует в организации этих направлений и в настоящее время занимается комплектацией инструментов, расходных и раздаточных материалов, необходимых для выполнения конкурсных заданий.

Как пояснила директор техникума Татьяна Драницына, такая подготовка позволит финалистам сразу приступить к выполнению заданий без дополнительных организационных задержек. В процессе подготовки задействованы студенты, преподаватели и волонтёры — это, по мнению педагогов, способствует более глубокому погружению учащихся в профессиональную среду.

Среди новых компетенций, которые впервые будут представлены на площадках техникума, — спасательные работы и пожарная безопасность. В подготовке этих направлений участвуют специалисты МЧС. Площадки для данных состязаний разместятся на открытой территории Федерального технопарка профессионального образования в Калуге, поскольку задания включают элементы альпинизма, тушение условных пожаров и оказание помощи пострадавшим при авариях.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что чемпионатное движение играет важную роль в развитии системы среднего профессионального образования. Он подчеркнул, что в соревнованиях представлены наиболее востребованные в экономике компетенции, обеспечивается тесное взаимодействие с работодателями по всей стране, соблюдаются высокие стандарты подготовки специалистов и создаются условия для самореализации участников в профессиях, выбранных по призванию.

Организатором чемпионата выступает Минпросвещения России при поддержке Правительства РФ, федеральным оператором выступает Институт развития профессионального образования, а регионом-организатором — Калужская область.

Всероссийское чемпионатное движение «Профессионалы» объединяет Чемпионат профессионального мастерства и Чемпионат высоких технологий. Мероприятия проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который с 2025 года войдёт в состав национального проекта «Молодежь и дети».

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlFqS0JNYkU0ZzZzUXZpa3BYWmhwWlE9PSIsInZhbHVlIjoiaEJBS1dqWjM3OFM1bUVuZmhUL21QaTd0MkRjVVIwdjF3SklyWGZubWxWUEFuOE5PNmxsWjY4Y21VcktxbExsRDVHYUJ0RUFQL0I5MUtvSEZpamozcXhLejNZdE50cEEzSGJ3aGRqNEwyVnVsdkdYZHAxVlF0TlhBZGVzYmlnRFhyVFlxUnNoZndUaUxBVU5lVENSQ1VyL0ptYTJuSFlSN3NpUU0wMDlNejdNWk9lWWlGQ25wVURzOE1ZSWdWdDYrdDRlZDUvRVNiTHJIZ0k0Wk9hd2hEYm54RHRJeEp3WVM4bDdjWTV6ZUpuQ0hvQWZwMDF1MGxEQmlyR1hHRVlWYmlKOHA3UnNnL1lnWjY1R0xTbmV4UUROMzMzYUNwNjVpQWphVVIxYUxOdHBoYUZRdjBiVVYvRFVrV25zbTY2SEVETTFzK0xWZHNjZkFYWFRqbnU1YXBUOSs5a1IxbXJOZExjbmw3bDJYZWVVOEpJL3M0dS9SRVZoNFFOUkxKNFoxSzBreGdyblp0QTdpZXdSZlljay9DVTExbWMvNFdLM2RtUTVFdDBiZWdOMHhzZWdYOHl2eGlvbEdMMldnRVo0aCIsIm1hYyI6ImU5MTNmYjU2NWJmZDIwNzlhNjhkYjc0YzBkZWY3YjEzZjRiY2ZkZWIxNDBmNWJlNjUxMmQ1MmI1NTRhYjZhZjgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InZJS2ovZXo5RmlBc0w4SG95ODQ4UFE9PSIsInZhbHVlIjoiamdINWxteTVzUGttQll1VlUvK293VTNuaVZzOEd4d0dRRUNGOFdTelhVKzN0RHVzMUpqNU5kUEF1NFRPdXNEYWtKdFNsM3ZpOFRWSHBqZUluckNKNUN3a2hVQVd0WFpGWTcyY3NtaUluUmM4R2JaVkd4Qko0UUVmd0xkMDIrc2FSSXBiQ09OZkkzMUtIR0t5ZHNUdFI3a1lzeU1LMHFOcm03NUdsZERhcVA5WHhYM1ZaWHVNTVYrWDl2OFRvbnBtRFY5UjJhSGdFeG1XdERXTFZ4bnlqWnlTQkFhTG1NK2twTG1rOTMvWXlHd3hkVldJK1lNSkluWS9sSXVXZGJHVmhFbjZCVHM1cnc1WDJjVFZPWmVJWGQxbjhOUXl3OWtneUtoUDBHbDlFNHdtakxIcVQwSDNPR2FMUTlKQ09vZXB4RmZkd3ZpMFR4Y0VMcEx4ZnFuOGh4UFhwanN1NFdwazRXZ2JrQ3Y3dkFZaVBWUjJxM3VkOUZzejgwWi9DNGlndzVZdElVcDRPNVBBb3lQRXlQL25USWRlUXI1dE16QXZhWjRqVzJBaDB2RHpjSDA5MTd6UlRET3BJZm9mYWMrTm5qTlFpenJHdDJ2SXZOZ0hjYzNGTW42WFJkbDU3WmRESi9aLzZSb0dCaElScVFXQ2NiOWVIZHdyNWduNzBIUTNvMnR6NWY1Nlc5TUVwcWErcFFVQU5xUHh4RysyZnBzQ2pTYzBZNUtJK2JlWkhSOE9hWHAwbkxLeFVSQjEwWkl4KythZVJmYnd0ZFZEYU9VaWFCcm8vUTUzUWhabVladHZNMDM2eXR1Mzg2MW4veHNkYXZmeU1EZmRNK3FWVUVXSSIsIm1hYyI6IjJjMmE1NzUyOTJkODEzMDQzNzU0ZDk0MTgyNzMyZjlmNDJlOThlOWU5M2Q1YzlmODRjZjBiMThkZjA1ODQ1YjIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+