Шапша встретился с участниками межрегиональной ИТ-смены

Уже в четвертый раз она проходит в лагере «Сокол». В этом году участвуют более 220 подростков.

- Это школьники из нашего региона, а также Белгородской, Курской, Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР, - заявил в пятницу, 8 августа, губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Это наш уникальный образовательный проект. Помогают нам на ИТ-смене специалисты ведущих отраслевых компаний и образовательных учреждений региона. Насыщенная программа. Помимо освоения современных ИТ-компетенций и проектной деятельности много спорта, культурных мероприятий. Поручил организовать для ребят дополнительную экскурсию - в кампус «Бауманки».

По его словам, интересно знать, чем молодежь живет, что думает.

- Коснулись темы информационной безопасности. Многие ребята поделились планами связать с этим актуальным направлением свою профессиональную деятельность, - пояснил глава региона.