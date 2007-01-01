Афиша Обнинск
Общество

В Калужской области прокуратура добилась обустройства детской площадки для многодетных семей

Дарья Джуманова
08.08, 14:21
0 282
Прокуратура Тарусского района провела проверку исполнения законодательства о сфере защиты прав несовершеннолетних. Об этом сообщили в надзорном ведомстве в пятницу, 8 августа.

Оказалось, что возле земельных участков для многодетных семей нет площадок для игр и развития детей.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд. Суд удовлетворил требования и обязал местные власти обустроить детскую игровую площадку.

