В Калужской области прокуратура добилась обустройства детской площадки для многодетных семей
Прокуратура Тарусского района провела проверку исполнения законодательства о сфере защиты прав несовершеннолетних. Об этом сообщили в надзорном ведомстве в пятницу, 8 августа.
Оказалось, что возле земельных участков для многодетных семей нет площадок для игр и развития детей.
В связи с этим прокуратура обратилась в суд. Суд удовлетворил требования и обязал местные власти обустроить детскую игровую площадку.