В Калужской области водителя с эпилепсией отстранили от руля

Прокуратура Дзержинского района выявила серьезное нарушение в сфере безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в ведомстве в пятницу, 8 августа.

Оказалось, что один из местных жителей, состоящий на учете с диагнозом «эпилепсия», получил водительские права и даже работал водителем.

По закону, при таком заболевании управлять автомобилем запрещено — это прямая угроза и для самого водителя, и для других участников движения.

По решению суда, куда с иском обратилась прокуратура, мужчину официально лишили права управлять автомобилем.