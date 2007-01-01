Без согласия и без двойной оплаты: в Кировском районе вскрылись нарушения трудовых прав

Межрайонная прокуратура выявила грубые нарушения в работе местного учреждения культуры. Об этом сообщили в надзорном ведомстве в пятницу, 8 августа.

Оказалось, что сотрудников регулярно заставляли работать в выходные и праздничные дни без их письменного согласия. При этом им не платили двойную зарплату, как того требует закон, и не давали отгулов.

После вмешательства прокуратуры директору учреждения внесли представление. Работодатель устранил нарушения и выплатил пяти сотрудникам более 60 тысяч рублей задолженности.

Кроме того, прокуратура добилась привлечения руководства к административной ответственности за нарушение трудового законодательства. Теперь работодателю грозит штраф.