Общество

Без согласия и без двойной оплаты: в Кировском районе вскрылись нарушения трудовых прав

Дарья Джуманова
08.08, 12:31
Межрайонная прокуратура выявила грубые нарушения в работе местного учреждения культуры.  Об этом сообщили в надзорном ведомстве в пятницу, 8 августа.

Оказалось, что сотрудников регулярно заставляли работать в выходные и праздничные дни без их письменного согласия. При этом им не платили двойную зарплату, как того требует закон, и не давали отгулов.

После вмешательства прокуратуры директору учреждения внесли представление. Работодатель устранил нарушения и выплатил пяти сотрудникам более 60 тысяч рублей задолженности.

Кроме того, прокуратура добилась привлечения руководства к административной ответственности за нарушение трудового законодательства. Теперь работодателю грозит штраф.

