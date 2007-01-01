Афиша Обнинск
Жалоба калужанки: высоковольтный кабель проложили вплотную к ее дому
Общество

Жалоба калужанки: высоковольтный кабель проложили вплотную к ее дому

Дарья Джуманова
08.08, 12:14
В четверг, 7 августа, женщина оставила комментарий под публикацией губернатора в социальной сети.

- Тарутинская, д. 215. Прямо перед самым домом проложили высоковольтный кабель! Почему именно к нашему дому так близко? У других домов все идет по обочине и не затрагивает въезд на придомовую территорию? Как теперь проезжать к дому? Это ужас, и никому нет дела. На каком основании такой проект? После останется грязь, разрытая дорога. Мало того, терпим остановку напротив дома, отсутствие тротуаров, отсутствие коммуникаций в домах! – написала женщина.

В городской управе пояснили, что на участке идёт реконструкция старой сети, работы ведутся на муниципальной территории без затрагивания частных владений.

- По окончании реконструкции участок защебенят и утрамбуют. Полное благоустройство будет выполнено до 20 августа, - добавили в ведомстве.

