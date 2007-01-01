Афиша Обнинск
Общество

Шапша встретился с участниками регионального кадрового проекта «Герои земли Калужской»

Дмитрий Ивьев
08.08, 11:53
- Сегодня важный этап. День наставника, - заявил 7 августа губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Я и мои коллеги из правительства региона, главы администраций муниципалитетов помогаем слушателям постигать непростую науку государственного и муниципального управления.

По его словам, очень важно, что участники программы получат глубокие знания и практические навыки. В этом помогают ведущие эксперты ВШГУ РАНХиГС.

- Но обратил внимание слушателей на ключевое - общение с людьми, - рассказал Шапша. - Это важнейшая задача любого представителя власти. Скоро многие участники программы вольются в управленческую команду региона. Им предстоит постоянно общаться с жителями. Открытый, доверительный диалог - то, на что всегда нацелен сам и жду этого от коллег. Простых вопросов не бывает. Но важно выслушать, поддержать, объяснить.

