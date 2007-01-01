Юхновград: лето в русском деревенском стиле

Место для идеального семейного отдыха

Запрос на отдых в экологически чистом пространстве растет с каждым годом, особенно у городских жителей. И лето дает нам множество возможностей. Солнце, прогулки на природе среди цветов и трав, походы на пляж, различные активности, творческие занятия и пикники теплыми вечерами... Отлично отдохнуть в комфортных условиях и провести лето интересно можно в экопарке «Юхноград». Приезжайте всей семей, даже с домашними животными — ​никаких дополнительных платежей за четвероного друга в экопарке нет.

Невероятная атмосфера

Представьте рядом с сосновым лесом 38 бревенчатых избушек, как из старинной русской сказки. Здесь цветут цветы, слышен легкий шелест листьев, а засыпаете и просыпаетесь вы под пение птиц.

Каждая избушка — со своим особенным дизайном и очень органично смотрится в окружении природы. Домики двухэтажные, с балкончиками, террасами и собственной мангальной зоной. Можно приехать вчетвером или двумя, тремя семьями, компанией из восьми человек — ​для любого варианта найдется домик. Самый большой коттедж рассчитан на 14 гостей.

В каждом — ​стильная студия с оснащенной всем необходимым кухней. Есть телевизор со спутниковым TV, высокоскоростной Wi-­Fi. В санузле — ​шампунь, гель для душа, полотенца, фен, стиральная машинка. На втором этаже — ​спальни с удобными кроватями. Для комфортного проживания есть все!

С балконов открывается прекрасный вид на юхновские просторы, по вечерам здесь бывают невероятные закаты! И никаких суеты и шума — только чистый лесной воздух, пение птиц и релакс.

Русская старина

Территория экопарка огромная, аккуратная, чистая. Здесь есть белоснежный храм святых мучеников Бориса и Глеба, выполненный в древнерусском стиле. Работают Музей вятичей и Этнографический музей, где представлены крестьянские костюмы конца ХIХ — начала ХХ веков, в том числе Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской губерний. Каждый костюм — старинный, сшит больше ста лет назад. Сотрудники музея собирали их в деревнях, реставрировали. Поневы, рубахи, занавески выполнены из домотканого полотна, украшены вышивкой, лентами, бусинами, стеклярусом. Дополняют образ крестьянские бусы, кички и повой­ники. В каждом уезде — ​свой стиль. И каждый символ в узоре не случаен. В музее вы узнаете, что носили калужские крестьяне и какие традиции были в деревнях.

Другой эксклюзив — ​в конференц-зале Юхнограда находится самая большая в России картина Ильи Глазунова «Великий Китай»: это полотно, достигающее 19,5 м в длину и 7,5 м в высоту. Изображено множество персонажей, сценок из китайской жизни. Разглядывать эту масштабную картину можно долго.

Ужин на фрегате

Особое впечатление произведет ужин в ресторане «Петр Великий», который находится на территории экопарка. Ресторан особенный. Это точная копия фрегата «Штандарт» — ​первого корабля балтийского флота, построенного по приказу Петра I в 1703 году. Интерьер ресторана выполнен в морском стиле с деревянной мебелью, джутовым декором, канатами, аквариумом. В меню разнообразные закуски, салаты, супы, горячие блюда, пицца, десерты, крафтовая выпечка. Все вкусно и приготовлено с душой. Можно заказать доставку в домик, что очень удобно.

Море развлечений

Летом в Юхнограде раздолье. Выбор развлечений для всей семьи огромный. Можно погулять, прокатиться на велосипеде, электросамокате, квадроцикле по живописным окрестностям, сплавиться на сапах и байдарках по рекам Угре и Рессе, позагорать, заняться спортом, сходить на массаж.

В плохую погоду приятно попариться в баньке с купелью или посетить закрытый оздоровительный комплекс, где есть подогреваемый 18‑метровый бассейн, джакузи, сауна, хаммам. Для детей — ​бассейн с гидромассажем и центральным аэромассажем.

А завершите вечер семейным пикником на природе, поджарьте шашлыки на мангале.

Дети будут в восторге

Экопарк «Юхновград» рассчитан на семейный отдых. Здесь ваш ребенок будет постоянно занят и встретит много новых друзей. На территории есть безопасная детская площадка, парк деревянных скульптур. Аниматоры проводят увлекательные программы для детей разных возрастов: развивающие, интерактивные, спортивные и настольные игры, конкурсы, мастер-­классы и увлекательные квесты! Можно пострелять из лука, поиграть в большой теннис, мини-гольф, сплести браслет из бисера, сразиться в «Мафию», поучаствовать в веселой игровой программе с клоуном Клепой и потанцевать на дискотеке.

Если любите животных, всей семьей познакомьтесь с обитателями мини-зоопарка, где живут кролики, курочки, нутрии, даже лиса и фазан. Можно понаблюдать за питомцами, а некоторых разрешат покормить капустой или морковкой. Кроме того, в экопарке появились уютные кошачьи домики для пушистых друзей, живущих на территории. Котиков здесь больше 50! Все они ухоженные и упитанные. О них заботятся, возят на осмотры к ветеринарам, хорошо кормят. Котиков любят все, гостям они приносят сплошной позитив.

Скучно в Юхнограде никогда не бывает! Организуются праздники, фестивали, пленэры. Каждый день будет происходить ­что-то новое, поэтому от каникул и отпуска останутся яркие воспоминания!

Калужская область, Юхновский район, г. Юхнов, ул. Рябиновая, 2/19.

Телефон для бронирования: 8 903 792 40 70 (с 10:00 до 20:00 ежедневно)

https://uhnovgrad.ru/