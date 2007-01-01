В Калуге жители Силикатного задыхаются от едкого дыма

В четверг, 7 августа, местная жительница оставила жалобу под публикацией губернатора в социальной сети.

- Подскажите, у завода есть какое-то официальное разрешение на сжигание отходов в ночное время? Сколько это будет продолжаться и зимой, и летом? Вчера пришлось уехать из квартиры в час ночи, так как ребенку стало плохо. До вашего дома не доходит этот дым? А вот у нас свежесть воздуха по ночам зависит от направления ветра: либо Силикатный задыхается, либо Кубяка, - написала женщина.

В региональном Минприроды ответили, что предприятию будет объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.