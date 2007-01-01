Афиша Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге жители Силикатного задыхаются от едкого дыма
Общество

В Калуге жители Силикатного задыхаются от едкого дыма

Дарья Джуманова
08.08, 11:10
1 519
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 7 августа, местная жительница оставила жалобу под публикацией губернатора в социальной сети.

- Подскажите, у завода есть какое-то официальное разрешение на сжигание отходов в ночное время? Сколько это будет продолжаться и зимой, и летом? Вчера пришлось уехать из квартиры в час ночи, так как ребенку стало плохо. До вашего дома не доходит этот дым? А вот у нас свежесть воздуха по ночам зависит от направления ветра: либо Силикатный задыхается, либо Кубяка, - написала женщина.

В региональном Минприроды ответили, что предприятию будет объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Лента настроения
7 оценили
14%
0%
0%
0%
0%
86%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InRoYnB4WmhMK0xtVWRpZ2o1TWs4Y1E9PSIsInZhbHVlIjoia3lpTGEyRGNuVHJzQXk2ODhBTmY4T0k4TmxmTnJpRGxaV3JZRmhBa3IxMDZhSWJhcGozd2tVU0QwVkw0dTVVMUdIdkV1TXVld2lVa29DWmJ4S29LdFNjYTFiRkxWU1NLRGUvYzJaci93dEFERVlmTmxNUEszOW1aR0g3QTNXUCsvbkN2WWNIcHZROStwT2tYZnpwS1lXNHVud2krc3JsbkJYNGlBZTF3ZnZqY3MxcHBFeUFhUkJqUGJsYjdjNUF4MGYxMDRoaW5SK1JMUW54elU4aXcvT0JVU1VYZnp4dlN1ZzRNZkZ6b3pEd2pLMy91aDAwRVI4MTFwZFZWN2t3TE5QQTNsZmZ0TlFmdldmd3lEZTA1aWt5ZW40N3JEQ2lmSDQ2cUlITzQvUE84L3UycXRpd3ZJRXIxakhNVG1zRzg0ZkJzVW92ejVtY0p2bVNpMkNESTRkVVY0TDVZb0lCa1JaclFYTUFHOXNOdnhCOXhBYTdON0xGK3Q5U2tabUk0MVJIbW5JVkEzNFd4V1Z5QWJWOWs4bEZHT3FSVTVKbWN5MFV3c0h5RXdaRldrYUo0bzNxV1ExZDIzbHkrcFZncCIsIm1hYyI6IjZmYzJkNjZmYTYyYWVkNmU3MmVjZGFlMTNlYzY4ZTU2MDFiMDY5MDg3MjhmNzc2NTYyMDQ1OTE1ODJhYmZkMzAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlJIVUdpSVdyT2JscExPcWdMUWlCbHc9PSIsInZhbHVlIjoiVmxIaFQvQS8zdFVNL3hPbzdhVFo1Sng0NC9hK1YyTzBmd0V3dEhSUi9pQ2taTU85Y05YaElISEx0MG9NaWJtdGtMeTc4eUFWekw2dkhmVkN5MnVUZEM3bVZUUDBQeUdHemdDUit5bzEyZE41MVBHVzNKeVRMSWltc3ZEZE9xanpvYWZhSXJtcmhRQ09MQVFOQStOVzViUktwTlZnZ0ZzRmNjYkI2YlFWSnBWSGM5SjdkQk5XSURBNnpUWlNZdjJ3OHp4K2Q1ZnZ0TStPRUdjdmpkZGhFeGEyL0x6aHB3RDRuVE9RWWxSN0NXd2JBcXpJK3dQTW1YYTMrY3cyRTM4NnFValZQOGdvQWEwekx4Mkd3Mms5M1k2a3FkSlRmT2kvdnRyOEJ2TWRtMGUrem5NclkzMmp3SUw2dnJLelY3ZGpvR1hqK1VrODF2RFhQUERZU3plVTNHaXdkS0N5MjVxNjJ3V0p2UHFxQnBNL0RMQWJIRTk4cGhFdHVLS3hEd2JEaG4yVHlrckErc0c2NThZeW9XRFF1eE1XMGtVa2tBOWtQaVVjOFJ1bHlIaG9Qd2JUbFNGZEpMdmVSaWtRN0taaTdPSDRoYUk0VURyRVdXaitRMFg0dC9ML0N4TXQxRmNmU2xEeGdCNSszdmEwUlE0L2JVNmY5V3NwT09WK0o4a2N2SWdHUWozd2xuQXQ4T3NIVEp6eTBlRmxZaWFTdksyL08yeStrcy9FK2V2V0xPeE4xT3RmNFdvQ2ZyWGZxRzlkV29xZ0UvdTc3NXVpMWtBQ3VKU3FrZWY3dnFhYTN3MFpkODQ4UThWZGw2Q2ZmOTh2SVB1ODVKWFB4Ni8wSHNiciIsIm1hYyI6IjNmYWQxMDcwODViODI5YWE0ZDY2YTBkODljZDhmMjJiYjA0ZDU3NmM3ODNjNmU2ZGM2ZmYxNzkyMzQyOGM3OGUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+