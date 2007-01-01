Калужская область наращивает экспорт животноводческой продукции

С начала 2025 года из региона в третьи страны отправили более 9 тысяч тонн продукции животного происхождения. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора в среду, 6 августа.

Больше половины экспорта — корма и кормовые добавки для животных (57%). Также за границу поставляли мясо и субпродукты (23%), птичьи субпродукты (18%), а также рыбу, молочную продукцию и даже сухие супы. По сравнению с прошлым годом объемы поставок выросли.

Основные покупатели — страны СНГ и Азия. Корма ушли в Азербайджан, Узбекистан, Грузию, Монголию, Таджикистан, Туркменистан и ряд других стран. Мясо и субпродукты поставлялись в КНР. Рыбная продукция была экспортирована в Абхазию, готовая молочная продукция — в Азербайджан и Узбекистан, а сухие супы также отправились в Узбекистан.

Все партии прошли контроль Россельхознадзора.