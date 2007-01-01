Афиша Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужская область наращивает экспорт животноводческой продукции
Общество

Калужская область наращивает экспорт животноводческой продукции

Дарья Джуманова
08.08, 10:45
1 307
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

С начала 2025 года из региона в третьи страны отправили более 9 тысяч тонн продукции животного происхождения. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора в среду, 6 августа.

Больше половины экспорта — корма и кормовые добавки для животных (57%). Также за границу поставляли мясо и субпродукты (23%), птичьи субпродукты (18%), а также рыбу, молочную продукцию и даже сухие супы. По сравнению с прошлым годом объемы поставок выросли.

Основные покупатели — страны СНГ и Азия. Корма ушли в Азербайджан, Узбекистан, Грузию, Монголию, Таджикистан, Туркменистан и ряд других стран. Мясо и субпродукты поставлялись в КНР. Рыбная продукция была экспортирована в Абхазию, готовая молочная продукция — в Азербайджан и Узбекистан, а сухие супы также отправились в Узбекистан.

Все партии прошли контроль Россельхознадзора.

Лента настроения
3 оценили
67%
0%
33%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Imw4RzExRENWdDdubVNzSU9PYy9QaEE9PSIsInZhbHVlIjoidlVWNjhSZVN6aUZIZkk5eStkSFZtMWI3aTJaU0dQQkdYYnViUGRac2M4UGc4Y0lsb1ZQamx5NXQxN25La0hIUW9VaGV4Q3ZEU3JCRHYrSG1vWVZiVGJwa3ZvOEVDMEQ2TjlvU0ZSWlhzc2lnWW9PUFhhQ0hHU2x0MDcrTjlZU08wNnlSQVEwLy9YWWtTbExSMm9mSFNsNTYvT25NRXFJeXlDME5GRXU3ZDFwY1NjYzBmZjRmNTJLYjBpa2o0Rk56aGRPdVQ0ajhzR3NrMG5mZTNOUEl1eWJDYkg3eiswWkdzZTlHRzRmQmR2L2FQbnJOVDh4NDV6dHlHcWgvVCs1cDNLellhalhDWERzeE5yOW5Fb1NndWVGNFRvNHBnZmFZd3Zkb2Nia0VwSzQ1VDhuYTk3ZkNmUCtSa2gzYkZyS3l1c0JWTEtNQ0E5MDJoNWpHcVl0VzVNcXBUSFVOck5MRVE1ZkkxdlFsRVp4RjFTbkpWakdqbFVYZ0Q5ZHF1OHh0R2RFSXIyVWpXQnlXTi8wbUI4Qi9PNnhkYmdOUlg3cWJabkxXZlRiTzRXWkpLWG1PSEY4bmhCR0VUU0lqREVSayIsIm1hYyI6IjM2ZDlmM2I5YTE3M2YyNjU5NDFmOWI4YzM0Mjc4OGQ4N2UxNmVkZjdjOGUxYTIxYjdhMDQyMzgwZDY4MTQzYzkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im5lc0JxYkluSkdPeE80QW9tWEFyRnc9PSIsInZhbHVlIjoidkNpb2wrNmtNTzUvZUNBTjNBOTB5NlNkU0FDT3JGWTRKdDd2b0hlSGlEQmd6ZzdoVmJoQ0JLQ2ZLWU42bCtrN2pRemg1a2M4QU9hYTJiNVBGNFcvOEJNZW12bUUvM3NMblRWbjhPWmtmMmpHaW53eDZINFZic1BPeUJWNmwvUU9LL2RFZzNmbE9oQzh2cXQrUzlsSzhKdWROV1NNYy9QdTRDdnR0Z2ttekFSaVVyYjVYWmFEajJIc3FZbmxBbG95ejd3b28wRWtZdmFjZ3hqRUVON0hpeTFnU29XeURvV05sb3FxNFlVL0owTXlVY3lkOURXdzRhdDVEa0d4aThXR1RJU2ljblVmMlZoaUlZcUpYcTRFYkExWkROTDNpT0E5NDQrNGo4NXc5SW5nTEthNi83WVlJOXZYM2UwUE9Ob2hwNFkxY20wTm1Nb3I1OW53d0duTHhJL21WYXN2eFB3cWNyeHhMMmQwTFI0WldORFhaQ0lKZlYwa3gvb3VSbTdGbks4S05zVFM3MngzQkUzbkpaSlhuSGMzSTkyY3Z4aXlRM2JQUTlPMytkYUxpYmx1V1pBUndCVjNKVDlrU3FyOEN6eThCREZhR3RXRWwxYkF0RjBLNWZ0dko0SlZUTmFxOFhmRlo5ZkxlYUpJa002SDBXL1NxbGpBTzhuVEhlNTlsa2ZObWRzMXE5cVlGVmoxdzdseEVWQlVWcml2dE5TYTEwVjVqUUYrM2h1SWxiR0FIZ2s3S2VDcHZrZUxlK1pXRnhjYk12ZG5tOVZtNWhncnc0QU5xeGdaTUV5aldaM2xjUUpQL0pPTXNhVDF5dHhyQ3g4d0hGVUZqUDBKQUxFWSIsIm1hYyI6ImVlNmJkMTFkZmRlODA2OTUxZDdjOTM1ZTk5NjIxZjBjODU4OWU2MmI1MTE3Y2M2NWIwMzcwNTM0NGY4YjQ0ZWQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+