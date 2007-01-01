Калужские автолюбители жалуются на подорожавший бензин
В четверг, 7 августа, один из местных жителей задал вопрос губернатору в социальной сети о причинах подорожания топлива.
Ситуацию прокомментировали в министерстве конкурентной политики региона.
В ведомстве сообщили, что предприниматели могут самостоятельно устанавливать цены на бензин, и отметили, что на розничные цены, как правило, влияют цены, которые устанавливаются на биржевых торгах. Также в ведомстве добавили, что в рейтинге минимальных цен Калужская область занимает первое место среди субъектов ЦФО по бензину и третье место по дизельному топливу.