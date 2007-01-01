В Балабаново из-за реконструкции Киевской трассы образовались пробки

В четверг, 7 июля, местная жительница оставила жалобу под публикацией губернатора Калужской области в соцсети.

- Подскажите, пожалуйста, идёт реконструкция Киевской трассы, она вся ползёт в одну полосу, в Балабаново то открывают, то перекрывают одну полосу движения. По Балабаново всё движение стоит, машины уже в два-три ряда пытаются проползти, в пробках по часу, а то и больше стоим. Вроде сделали дорогу за поликлиникой в Балабаново, но тут же перекопали, - написала женщина.

В администрации Боровского района подтвердили, что им известно о ситуации. Там уточнили, что это временные неудобства, связанные со строительством новой трассы, которая продолжит существующую дорогу, проходящую рядом с важными социальными объектами. Ожидаемое завершение работ запланировано на октябрь.