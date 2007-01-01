Афиша Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Разноцветные урны в центре Калуги вызвали неоднозначную реакцию горожан
Общество

Разноцветные урны в центре Калуги вызвали неоднозначную реакцию горожан

Дарья Джуманова
08.08, 09:49
1 699
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Инициатива калужского общественного деятеля Дмитрия Дягилева раскрасить мусорные урны в разные цвета разделила мнения местных жителей.

Сам автор идеи считает, что яркие урны могут стать необычной деталью городского пространства и даже повысить культуру утилизации отходов. После того, как его опрос в соцсети набрал около 100 голосов «за», Дягилев приступил к реализации проекта.

Однако уже 7 августа под постом городского головы Дмитрия Денисова появились негативные комментарии.

- Эстетики центру города это явно не добавляет! Зато теперь издалека взгляд цепляет, где у нас помойки стоят. Вот это сделанные акценты исторического центра! И что у нас, каждый желающий может выйти в город и раскрасить что хочешь в любой бредовый цвет? В цивилизованных городах взгляд за мусорки у людей не цепляется, - возмутилась одна из жительниц.

-  Вы правы, внешний вид городского пространства, особенно центральных улиц, требует внимательного и уважительного подхода. С автором инициативы обязательно свяжемся и обсудим возможность в дальнейшем более согласованного подхода в вопросе благоустройства города, - сообщили в горуправе.

А как вы относитесь к этой идее? Считаете, что разноцветные урны добавят городу изюминку?

Новости по тегу
мусор
Лента настроения
16 оценили
56%
0%
0%
0%
19%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ikh5aFhhQkRxMGZieWgwajltMUQ1aXc9PSIsInZhbHVlIjoiMGRjWnB5VVZBdkU2Mk1XOElWS2xmZVVoQnRsWFhTWmhNd0lidEZ5R2V6aUwvZVhaZGJXUlcvOUxMREZEa0EyRkF4ckxDS3pNSnduMjRHdnJHdHhhZVhJTXNSYWJ5Q2NPbE5JZ1NjeU92SWVYeUhmNmhSaTN2cHRFRkM2bGtTOEh6bE91SW92V0tHS09BazVtRFVwc1Y0UFNROUFBZGp5WnEza1B6YytxSURUVFhlZllRRkVnMGlYUWxqWHArdDlld2JWVHp3NS9FWTJUWDZJYThTdTdYOUh2N3U0dGc1dUU4R0s5Q21VeWgyTVB2eGZnTnU4cno5VHhBaXNrRVcrcXNPclpidWdWc29lK3MzeEFCN2F3R1dDSkhiaEJiYXpIcXdtZmVLdzBuVkliS1NVMERGTkhFUTVoVEhaeXJOeGM3RUxhRjIrbnR3cXZKOGVkZmV1cVR5cUNycDJPU3FPaDJ3T3cwazJXc2t1a3JObEpJN2NHeElzZDE2SnYzL0lvdW5GRGd5bmVjQzRkY3RSb2VwSDRIZ243NmpyTzlCMmdOY0VVdVNnM1hGaC9GTEJ3TGp3bGNCdy9lTVEzMUp6WCIsIm1hYyI6IjMwYzY4N2M0OGI3NzBkNmU3MzE3Y2Q2NTc3YTViMTEzMjNkZjI1ZTU1ZTc5ZDZhOGM3NjE4MmYzNWIxNTAwM2QiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImIxVEpZOGJOb25vWWVINCtFZ3B3RFE9PSIsInZhbHVlIjoicE1hY0pQeENkaU1JZm9kc1p1VlFZWFNxU20wemRIb1hjdUJBNER2Z052K1ZPY3BRd05kTUdGVlE4TTE5T3V3MXZ6VzhoTnpVbjFPSDJVVHgwYlJGSkwvNDZ2SHpqTW10cWlTQWhxbWRVQXBDbFJrcTQ2U0tQU09rT1NsTzA2TlJXaHJRTHBrV2xJODRMOGJhbVlGZDlNK3U4S1VURkJpMFNnVkU1d3FSWFlGR1UyU25KRXNwVCtnczJZb1I3QW5xTU11UTJOZ2M0K3VhL2VCcWhhc0NmMHVwQnh1bzY0RE1jNzRONldXTmRPTy8rUEV6c3M2RStWTFdQek5FOU52N045dmRHYmQ0M3lPUkFjM29QS2VkcXVNZkRacXlDaTROemdQRHVsTkJWajVkZUVMYmhpakk3UU54b2xsNkdZSEI2US9LMUNVVFpSVGJNWXpSaWtLVjNJSUtGaEdtUXI5a2haQ1RNU2Y2ektRd2hQVXJFV1Y3aTU5MWp3cGlmcWhqeUJicm9hS3JaVGovRkx6R2NFZXNJQWZzOVB5ZW5YREhaS1JXQzRjSi9MaU9FdWs5R0toTlc5dGk0SmNYanBrcStMNDZhZXlFZ1lVUVRqRWhIOVllQVhhakFXdFZyUG5wVFdQMTJGZEhTYTlINXIxM01wT0pZL0FRN3NFUVd6ZE51bHdVTGlGQ0VieGFYWHFUOFhaN2pWalNNaTQwWE1jVjJ1c1pBamszbVo1dEllQjFTUVJsQkllek5JcjlvcWZSR0hrSFFtVGdTazR5UjEzNW53Zy83bHJEbmt2ekIyTURVbFI1dVVBSDdjM1I5TmJ2K2wwclNyQWdYdFVpczF5RyIsIm1hYyI6IjhmMmM1N2ViZDM5OGFkZTM5ZDBiZTYwMzExMmRkMzRlZDU3ZjZjNzhiNDEyMjJjZGFkNDAxMGY5YmU2ZTAwODciLCJ0YWciOiIifQ==
18+