Разноцветные урны в центре Калуги вызвали неоднозначную реакцию горожан

Инициатива калужского общественного деятеля Дмитрия Дягилева раскрасить мусорные урны в разные цвета разделила мнения местных жителей.

Сам автор идеи считает, что яркие урны могут стать необычной деталью городского пространства и даже повысить культуру утилизации отходов. После того, как его опрос в соцсети набрал около 100 голосов «за», Дягилев приступил к реализации проекта.

Однако уже 7 августа под постом городского головы Дмитрия Денисова появились негативные комментарии.

- Эстетики центру города это явно не добавляет! Зато теперь издалека взгляд цепляет, где у нас помойки стоят. Вот это сделанные акценты исторического центра! И что у нас, каждый желающий может выйти в город и раскрасить что хочешь в любой бредовый цвет? В цивилизованных городах взгляд за мусорки у людей не цепляется, - возмутилась одна из жительниц.

- Вы правы, внешний вид городского пространства, особенно центральных улиц, требует внимательного и уважительного подхода. С автором инициативы обязательно свяжемся и обсудим возможность в дальнейшем более согласованного подхода в вопросе благоустройства города, - сообщили в горуправе.

А как вы относитесь к этой идее? Считаете, что разноцветные урны добавят городу изюминку?