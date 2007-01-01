Афиша Обнинск
В Износковском районе компанию заставили привести земли в порядок
Общество

В Износковском районе компанию заставили привести земли в порядок

Дарья Джуманова
08.08, 09:32
0 386
В марте 2025 года региональный Россельхознадзор и прокуратура проверили соблюдение земельного законодательства. Об этом сообщили в ведомстве в четверг, 7 августа.

Оказалось, что участок площадью 24 гектара, принадлежащий одной из местных организаций, зарос кустарником и деревьями высотой до 7 метров и не используется для сельского хозяйства.

Хотя прокуратура потребовала устранить нарушения, компания ничего не сделала. Тогда районный прокурор подал в суд, чтобы обязать владельца привести землю в порядок.

Теперь у бизнеса есть два месяца после вступления решения в силу, чтобы расчистить территорию. Если этого не произойдет, последуют новые санкции.

