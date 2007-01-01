Афиша Обнинск
Общество

В Калужской области подешевели овощи

Дмитрий Ивьев
08.08, 09:20
В правительстве региона в пятницу рассказали о результатах мониторинга цен с 30 июля по 6 августа.

Уменьшились цены на морковь на 7,75%, огурцы - на 6,37%, капусту - на 6,08%, лук репчатый - на 4,49%, помидоры - на 3,81%, картофель - на 3,24%, свеклу - на 2,40%, а также на яйца - на 1,51%.

При этом увеличились цены на кур охлажденных и мороженых на 1,44%, сгущенное молоко - на 0,31%.

В рейтинге минимальных розничных цен на борщевой набор среди субъектов ЦФО Калужская область занимала девятое место.

По данным областного мониторинга цен на нефтепродукты, в рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область занимала второе место по бензину и третье место по дизельному топливу.

