Жителей Калуги призывают поддержать земляков в благотворительной акции «Собери ребёнка в школу»

Цель акции — помочь помощь многодетным и малообеспеченным семьям, детям-инвалидам и детям участников спецоперации. Об этом сообщили в региональном правительстве 7 августа.

Волонтёры собирают для учеников всё необходимое: письменные принадлежности, материалы для творчества, школьную одежду, ранцы и спортивный инвентарь.

В предыдущем году благодаря этой инициативе поддержку получили более 287 тысяч детей по всей России.

Одновременно с акцией стартует «Родительская приёмка» — представители власти совместно с родителями оценят, как учебные заведения подготовились к новому году. Внимание уделят состоянию классов, столовых, спортивных зон и пришкольной территории.

Подробности об участии в акции «Школьный портфель» можно узнать по адресу: Калуга, ул. Ленина, 74 (1 этаж).