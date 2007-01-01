Афиша Обнинск
Общество

101 житель Калужской области поборется за победу в конкурсе Знание.Лектор

Дарья Джуманова
08.08, 09:05
0 229
Наибольшее количество заявок поступило в номинациях: «Карьера и саморазвитие», «Культура и искусство» и «Экология и туризм». Об этом сообщили в Правительстве Калужской области 7 августа.

Среди конкурсантов — Алёна Трусова, преподаватель английского языка в Калужском коммунально-строительном техникуме им. И. К. Ципулина. В рамках номинации «История» она собирается раскрыть мотивы и методы фальсификации событий Великой Отечественной войны, объяснить, почему историческая правда важна для будущего, и научить отличать достоверные факты от политических спекуляций.

Ещё один участник — Дмитрий Теклюк, заместитель директора по воспитательной работе и учитель литературы в калужской школе №45 им. Г. К. Жукова. В номинации «Культура и искусство» он представит необычный взгляд на классику: объяснит, как «Вишнёвый сад» отражает типичные ошибки управленцев, и расскажет о причудах великих писателей, повлиявших на мировую литературу.

Приём заявок на специальную номинацию — «Лучший преподаватель курса "Основы российской государственности" — продлится до 28 сентября. В номинации будут выявлены десять победителей в рамках всех тематик и один победитель онлайн-голосования.

