В Калуге стартовал VI Всероссийский форум «Цифровая эволюция 2025»

07.08, 17:39
0 265
Сегодня в Калуге начал работу VI Всероссийский форум «Цифровая эволюция 2025» – ключевое отраслевое мероприятие года, посвященное цифровой трансформации государственных сервисов. Форум собрал около 1000 участников из 81 региона России, включая представителей федеральных и региональных органов власти, экспертного сообщества и бизнеса.

В мероприятии принимают участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, губернатор Калужской области Владислав Шапша, а также эксперты Сбера. Основная тема форума – «Государство для людей. Эволюция типовых облачных решений и цифровых платформ».

В рамках деловой программы участники обсудят первые результаты реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», поделятся успешными кейсами внедрения искусственного интеллекта в госуслуги и автоматизации региональных процессов. Особое внимание будет уделено социально значимым инициативам, включая развитие инклюзивных технологий для людей с ограниченными возможностями.

Максим Волков, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Технологии развиваются стремительно, и совместная работа Сбера с государством в сфере цифровой трансформации создаёт новые возможности для сотрудничества. Форум – отличная площадка для экспертного обсуждения применения AI-технологий в госуправлении и бизнесе, а также для обмена опытом и успешно реализованными кейсами. Для нас честь быть партнёром этого важного события. Как лидер технологических изменений, Сбер активно внедряет AI в самых разных сферах работы – от выдачи кредитов до автономных автомобилей, и является носителем компетенций технологической и цифровой трансформации. Так AI-решения Сбера используют уже 85% регионов России, и только за 2024 год появилось свыше 200 новых региональных проектов на основе искусственного интеллекта».

