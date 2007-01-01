В Калужской области стало меньше поддельных рублей

За первую половину 2025 года обнаружено 14 фальшивых купюр. Это в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили 7 августа в региональном управлении Банка России.

- В то же время жителям региона стоит оставаться бдительными, так как обнаруженные экспертами банков фальшивки – банкноты крупного номинала – 5000 и 1000 рублей, - подчеркнули в управлении. - Найдено по семь подделок каждого из этих номиналов.

Кроме того, за шесть месяцев в банках выявили 37 фальшивых купюр номиналом 100 американских долларов.

По данным исследования Банка России, 21% россиян ежедневно расплачиваются наличными деньгами при розничных расчетах. При этом 43% жителей страны не представляют своей жизни без наличных расчетов. А наиболее востребованный номинал банкнот для ежедневных покупок – 100 рублей.