В Барятинском районе началась подготовка к военно-патриотической экспедиции

В деревне Цветовка началась подготовка к масштабному мероприятию — военно-исторической экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе». Об этом сообщил глава администрации Барятинского района Андрей Хохлов 7 августа.

Экспедиция откроется 11 августа. На нее съедутся больше 700 представителей различных поисковых организаций и общественных движений России, а также других стран.

В ходе экспедиции пройдут экскурсии, образовательные программы, а также поисковые работы и торжественное перезахоронение останков бойцов, защищавших Родину от фашистских захватчиков.