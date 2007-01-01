Афиша Обнинск
Главная Новости Общество В Барятинском районе началась подготовка к военно-патриотической экспедиции
Общество

В Барятинском районе началась подготовка к военно-патриотической экспедиции

Дарья Джуманова
07.08, 15:15
0 281
В деревне Цветовка началась подготовка к масштабному мероприятию — военно-исторической экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе». Об этом сообщил глава администрации Барятинского района Андрей Хохлов 7 августа.

Экспедиция откроется 11 августа. На нее съедутся больше 700 представителей различных поисковых организаций и общественных движений России, а также других стран.

В ходе экспедиции пройдут экскурсии, образовательные программы, а также поисковые работы и торжественное перезахоронение останков бойцов, защищавших Родину от фашистских захватчиков.

