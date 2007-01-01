Афиша Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Спортивный клуб в Малоярославце готовится к обновлению
Общество

Спортивный клуб в Малоярославце готовится к обновлению

Дарья Джуманова
07.08, 15:05
0 246
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В спортивном клубе «Олимпиец» скоро стартуют восстановительные работы. Как сообщил глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов 6 августа, здание пострадало из-за забитых стоков на крыше здания.

На ремонт выделены средства, собранные за счет оптимизации бюджета и поддержки спонсоров.

До 10 сентября подрядчики должны выполнить бетонную стяжку и уложить двухслойное кровельное покрытие. Материалы уже доставлены, и рабочие готовы приступить заданию. Также в планах — замена ливневых труб и обновление интерьеров в четырех залах клуба.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IndqNUJweWZyUXhXTnN1SHJyam9wTHc9PSIsInZhbHVlIjoiUTFjQjRnVmFyeW90eE9DOGVBR2t4a2N3UUxobkUrR0hwSWxKZXBoczFLallPcUFRVlp0RzR6NlpQNlhjTm12TGNzbElOZ2ptcnlhbkJLQWNlYTVmNHNsajVKb0NZSVhBUkUreHBteHBuOGcwc3RWNk9ZaGx3TnZEQnlwSldpdm1Cck5MZmdmTUgzQkJGM3hrU2VtUkF5Wk1PekhNeWpqdm5WTXNGNUg3TG56aUFGYzUzNDdNV1ZjWkw2NkxMV3pha2V1QlozNndEVGxuR01QMXEvS0QrVEkycE9wVDJhNWNXMXR4SFVRbFJxQ29sT001YlZPYm81TUdkVGhydXpkVnUxNnVDU2YwSXhtSVlJbTk1K1hTL25Iem9GY0JSWVdJYXZ1ZWRFU0VnMGxNclJFUHl4bVRZTklvSFVrZ3dIeVVrYWZuYURoK2tGcHpRcDZhZy9sWWhXTytSV0VlYTJGWmpVWWQzWGtSbWV4aDhTc0g4L3UxMmhwZWJ4ZUZkRHQwYmI2SFZONXZ4SzYrWFozYm93TzEyK3FJOVRibmlDRmQ4dmNvV3FmT0FUWDNwd09TOFRpd1Z3Q0hVRGxmN0tsUCIsIm1hYyI6IjFlOWM1M2E0ZjFkMzMyZDQ2OTc4MWJmMDVkY2RhOWMzZDA2OTdiY2Y4NjIyNzVmYzRlMWNiNTMzYzVlZmI4YjgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkpJemo2QzFqaVc4VDNWNzEyempXeGc9PSIsInZhbHVlIjoiYTM5MXY1TWQ0MFdsdTVTZVNWUXE5TytNTytqVThKWUpEWDBHS0ZMWU4xeWtONFVEcWxXUGpISFRGd1F0VjVRUjVFb3I0Y2pTSGtMVnUyOHRzaUdzQkNzM0wyZm1TSmQvV1RDbGxvTC9tRjZremU1bHB0WTF3Mllvd2oycnhwUjBlazFvbFhkc0FmT2F5RXNhOStwZytnK1Z6MjA2eWRhUGpzV3hWYXZiVDJTOWFqTEtTczRCV25wZTF2SFJFS2NjWFZjeFZqRzRQSVhlVnFSbXM0WU0xYjdkRTBFenQveDBqakpRUXhQVWxuamNFeGRQU0F6c2lkWGVRcXZ5bkN4OWR0M0tyVWlrajhkQjVjdTFIYWFCMXRSM1ovUmVNWGJaODJnUCtIa1RMRmk5Njd0QStQU1BJMTJyWFdhVVBKU1c4M1ZMbkc3NVNYUitVNFI2TE9DeTI5dy9kSjErYjZqUHJ1dDNiQVByUWxmcTViMktkSllEbjY1REVISDRJRERaNDRscGVubldUcTRpemtmekROclovU25IT1NjdFg2amppUGd1YzlZUHhnMUdCUG9IN3VVdVRSUkc5KzhWRHZCa2FLRnU5d0xCVXpNVlVrV3crYlRqZ0lYSlYzU0R1TUNHMUR3VXpyWk1QZGsxQ3ZnNjVtaXZ1RUVSR0g5WkIxWTdydW5QWGlrcThmNjhoaHlwdTlTTGdCVHpMYlduUlRZb3c4RFhYaVpWWDR3SWY2SUl1Z1NaTUp4U2xpWS91Qmd4MmNZTGNEWHVsWU1sdGxvbkt5V1ZuNHluSis1aTA2Q2hMSEpvemRoNklybGdIam5vbndxKzZhazNyWW5XNkpaMCIsIm1hYyI6IjNjNjdmMTJiZjUyNzhjYjIyNmViYzQ1ZWMwZTRlYjc5ZWI1ZjY1OTE2MGYwZDY4MmRjZjdiMDE2OWNkODMzNDkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+