Спортивный клуб в Малоярославце готовится к обновлению
В спортивном клубе «Олимпиец» скоро стартуют восстановительные работы. Как сообщил глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов 6 августа, здание пострадало из-за забитых стоков на крыше здания.
На ремонт выделены средства, собранные за счет оптимизации бюджета и поддержки спонсоров.
До 10 сентября подрядчики должны выполнить бетонную стяжку и уложить двухслойное кровельное покрытие. Материалы уже доставлены, и рабочие готовы приступить заданию. Также в планах — замена ливневых труб и обновление интерьеров в четырех залах клуба.