Это международный позор: калужане возмущены состоянием лестницы путепровода

Дарья Джуманова
07.08, 14:54
В понедельник, 4 августа, местная жительница оставила комментарий под публикацией городского головы Дмитрия Денисова.

- Приглашаю прогуляться по путепроводу, где ежедневно хожу. И не только я, но и ещё около 40 азиатских девушек, которые идут с работы/на работу ежедневно. Мне кажется, это называется международный позор. Но, возможно, это только кажется. А вообще, это лестница. Улица Параллельная,14, - написала Олеся.

В горуправе ответили, что лестничный сход является частью конструкции путепровода и что необходимо провести капитальный ремонт путепровода, но рассмотрение такой возможности планируется в последующие годы.

- Что значит «рассмотрим возможность в ближайшие годы»? Тут подозрительно будет выглядеть даже «ближайшие дни!». Лестница необходима жителям, они по ней на работу и домой ходят. Эту ситуацию надо решать в ближайшие часы! Не надо сейчас людям капремонт трубопровода, им лестница нужна, – возмутилась другая жительница города, Галина.

- Капитальный ремонт путепровода вместе с лестницами — достаточно дорогостоящий проект, к сожалению, пока финансирование на эти мероприятия отсутствует. Но мы не оставляем проблему без внимания и будем прорабатывать этот вопрос, - ответили на критику в горуправе.

