Эксперты высоко оценили подготовку участников к финалу Чемпионата «Профессионалы»

Финал всероссийского чемпионата «Профессионалы» стартует 25 августа на площадке Федерального технопарка профессионального образования в Калуге, сообщает пресс-служба Правительства Калужской области.

Все финалисты прошли несколько этапов отбора: внутренний, региональный и заключительный. По словам директора Калужского технического колледжа Натальи Титовой, путь к финалу был сопоставим с подготовкой спортсменов к Олимпиаде. Она отметила, что участники готовились к чемпионату длительное время, прилагая значительные усилия.

Кроме школьников и студентов, к соревнованиям активно готовятся преподаватели. Для выхода в финал необходимо обладать глубокими знаниями и навыками. Представители предприятий также участвуют в подготовке, так как зачетная программа включает производственные задания, которые можно освоить только на рабочем месте.

Руководитель колледжа подчеркнула важность чемпионата для современного образования. По ее мнению, он позволяет молодым людям увидеть высокие стандарты профессионального мастерства и стремиться к их достижению или даже превышению. Соревновательный формат мотивирует участников к профессиональному и личностному росту.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что движение «Профессионалы» стало мощным стимулом для развития системы среднего профессионального образования. Он подчеркнул, что чемпионат охватывает востребованные для экономики компетенции, обеспечивает тесное взаимодействие с тысячами работодателей по всей стране, задает высокие стандарты подготовки специалистов и дает участникам возможность реализовать себя в любимом деле.

Организатором чемпионата выступает Министерство просвещения России при поддержке Правительства РФ, федеральным оператором является Институт развития профессионального образования, а регионом-организатором стала Калужская область.

Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству «Профессионалы» объединяет Чемпионат «Профессионалы» и Чемпионат высоких технологий. Они проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который с 2025 года войдет в национальный проект «Молодежь и дети».