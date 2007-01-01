В Калуге могут появиться светофоры с кнопкой вызова на пешеходных переходах улицы Кирова

В четверг, 7 июля, местная жительница оставила комментарий под публикацией главы региона в социальной сети.

- Хорошо было бы разгрузить улицу Кирова (съезд/въезд на Сквер Мира). Может, убрать пару пешеходников и сделать надземный. Очень тормозит движение, плюс рядом стоят светофоры с неудобным поворотом на улицу Плеханова, - написала женщина.

В горуправе сообщили, что на сквере Мира для увеличения пропускной способности прорабатывается вопрос изменения организации дорожного движения с установкой светофорных объектов вызывного типа для пешеходов.