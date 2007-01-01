Афиша Обнинск
Общество

Геннадий Новосельцев провёл рабочую встречу с членом Центральной избирательной комиссии России Николаем Левичевым

6 августа председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев провёл рабочую встречу с членом Центральной избирательной комиссии России Николаем Левичевым.
07.08, 13:09
161
В беседе приняла участие председатель областной Избирательной комиссии Екатерина Князева.

- ЦИК России оказывает всестороннюю поддержку в подготовке региона к предстоящим выборам Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания и органов местного самоуправления, которые пройдут с 12 по 14 сентября. За это – огромная благодарность, - написал на своих страницах в социальных сетях спикер парламента.

Он подчеркнул, что Законодательным Собранием области приняты все необходимые нормативные правовые акты для организации избирательного процесса.

- Для удобства жителей области голосовать можно будет как традиционно - на избирательных участках, так и дистанционно - для этого нужно подать заявление на Госуслугах. Маломобильные граждане смогут проголосовать на дому. Наша общая задача – провести выборы легитимно, прозрачно, демократично! – добавил Геннадий Новосельцев.

