6 августа председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев провёл рабочую встречу с членом Центральной избирательной комиссии России Николаем Левичевым.

В беседе приняла участие председатель областной Избирательной комиссии Екатерина Князева.

- ЦИК России оказывает всестороннюю поддержку в подготовке региона к предстоящим выборам Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания и органов местного самоуправления, которые пройдут с 12 по 14 сентября. За это – огромная благодарность, - написал на своих страницах в социальных сетях спикер парламента.

Он подчеркнул, что Законодательным Собранием области приняты все необходимые нормативные правовые акты для организации избирательного процесса.

- Для удобства жителей области голосовать можно будет как традиционно - на избирательных участках, так и дистанционно - для этого нужно подать заявление на Госуслугах. Маломобильные граждане смогут проголосовать на дому. Наша общая задача – провести выборы легитимно, прозрачно, демократично! – добавил Геннадий Новосельцев.