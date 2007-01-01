Афиша Обнинск
Общество

В Калуге открылся форум «Цифровая эволюция»

Дмитрий Ивьев
07.08, 13:03
Он уже шестой раз проходит в нашем регионе.

В четверг, 7 августа, в церемонии открытия приняли участие губернатор Владислав Шапша и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

- Растет популярность форума, расширяется тематика, увеличивается число участников - в этом году это представители 81 региона, - прокомментировал губернатор. - Обсуждаем лучшие практики цифровизации госуслуг. Особая тема - цифровые инструменты для улучшения оказания помощи участникам СВО и их семьям. И в целом, как сказал Максут Шадаев, форум сохраняет практическую направленность. В центре внимания - сервисы в сфере соцподдержки, транспорта, экологии, торговли, ЖКХ.

калужская область
