В Калуге открылся форум «Цифровая эволюция»
Он уже шестой раз проходит в нашем регионе.
В четверг, 7 августа, в церемонии открытия приняли участие губернатор Владислав Шапша и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.
- Растет популярность форума, расширяется тематика, увеличивается число участников - в этом году это представители 81 региона, - прокомментировал губернатор. - Обсуждаем лучшие практики цифровизации госуслуг. Особая тема - цифровые инструменты для улучшения оказания помощи участникам СВО и их семьям. И в целом, как сказал Максут Шадаев, форум сохраняет практическую направленность. В центре внимания - сервисы в сфере соцподдержки, транспорта, экологии, торговли, ЖКХ.