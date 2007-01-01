Геннадий Новосельцев встретился с участниками проекта «Герои земли Калужской»

Занятия первого очного модуля для участников специальной военной операции в рамках проекта «Герои земли Калужской» организованы на площадке Калужского санатория «Звездный».

6 августа с калужанами встретились председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев и заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора Калужской области Карина Башкатова.

Карина Башкатова познакомила слушателей программы с основными направлениями деятельности администрации губернатора, остановилась на вопросах кадровой, правовой, молодежной политики, взаимодействия с муниципалитетами.

Геннадий Новосельцев рассказал о целях, задачах и деятельности представительной власти, развитии областного законодательства.

- В Законодательном Собрании работают 40 депутатов, они избираются по 20 округам: 20 человек – по одномандатным округам, еще половина - по партийным спискам. На прошлых выборах партия «Единая Россия» получила 29 мандатов. Всего в региональном парламенте представлено 6 партий, и это, пожалуй, самый демократический парламент в ЦФО, - сообщил спикер.

Говоря о законотворческой деятельности, Геннадий Новосельцев особое внимание уделил вопросам поддержки участников специальной военной операции:

- В Калужской области на сегодняшний день действуют более 30 видов мер социальной поддержки военнослужащих. В их числе выплаты при поступлении на военную службу, в случае ранения. Некоторые меры мы принимали еще раньше федеральных законов. Сейчас существует федеральный стандарт мер поддержки, и в рамках этого стандарта мы приняли региональные меры. Все они предоставляются своевременно и в полном объеме.

Рассказал председатель о работе молодежного парламента. В числе важных законотворческих инициатив молодых людей он назвал законопроект о почетном знаке «За вклад в развитие добровольчества (волонтерства) в Калужской области», инициативу о выплатах учителям, которые подготовили победителей или призеров Всероссийский олимпиад.

Геннадий Новосельцев ответил на вопросы слушателей, которых интересовали темы, связанные с порядком получения выплат участникам СВО, мерами миграционной политики, развитием адаптивного спорта и межрегионального сотрудничества в этой сфере.