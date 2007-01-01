Жители Правобережья Калуги жалуются на строительную пыль от ЖК рядом с детским садом

6 августа местная жительница обратила внимание на проблему в сообществе Правобережья в соцсетях.

По ее словам, рядом с детским садом «Мозаика» на улице 65 лет Победы, 12, ведется активное строительство жилого комплекса.

- Во время прогулок на улице дети дышат клубами строительной пыли, которая сыплется им на головы со стройки! Строительная пыль представляет серьезную опасность для здоровья детей, особенно для их легких. Вдыхание строительной пыли может привести к развитию различных заболеваний, таких как бронхиальная астма, хронические заболевания дыхательных путей, а также вызывать серьезные аллергические реакции. За несколько минут пребывания на площадке, из-за вдыхания строительной пыли, даже у взрослого человека появляется привкус во рту, раздражение слизистой оболочки носа и горла. Дети ежедневно дышат строительной пылью! Эта проблема требует решения!